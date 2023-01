L’eccidio delle Fonderie diventa un docufilm

di Alberto Greco

La data che appartiene agli annali storici per l’eccidio a Modena di sei operai delle Fonderie Riunite uccisi dalla Polizia durante uno sciopero indetto dalla Cgil per protestare contro i licenziamenti di oltre 500 operai metalmeccanici, il 9 gennaio, 1950 diventa una data spartiacque in termini culturali ed economici. Questo grazie al docufilm ’090150: Fonderie Riunite di Modena. Il racconto dell’eccidio’, voluto da Legacoop Estense, cui hanno contribuito Cgil, Istituto Storico, Anpi, Amici delle Fonderie e Coopfond, ricevendo il patrocinio di comune di Modena, Comitato per la storia e le memorie del Novecento e Modena City of Media Arts. Realizzato a cura di Carlo Albè e la regia di Samuele Mosna ha potuto avvalersi delle musiche dei Modena City Ramblers. Attraverso questi differenti apporti è stato prodotto un documentario di 57 minuti che fonde insieme racconto, teatro, musica e immagini per mettere a confronto l’epoca che stiamo vivendo e quella di settant’anni fa, in cui prevaleva la mancanza di diritti e di giustizia.

"Non trascurare ciò che è successo prima e dopo quel tragico giorno" è la frase pronunciata da Albè all’inizio del docufilm. La storia si sviluppa come una narrazione che, ha spiegato lo stesso Albè "vuole conservare la memoria e poterla però raccontare con un piglio diverso, più diretto e meno impolverato per arrivare ai ragazzi di 1718 anni". Questo messaggio ai giovani è facilitato certamente dall’impiego delle musiche dei Modena City Ramblers che secondo uno dei cofondatori del gruppo, Franco D’Aniello, hanno avuto "il ruolo di accompagnare chi guarda il documentario in un viaggio non solo emozionale dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sonoro. Noi crediamo da sempre che la musica sia un ottimo mezzo per comunicare ideali e trasmettere certe emozioni. Una delle nostre vecchie canzoni, poi, è dedicata alla strage delle Fonderie".

I 73 anni trascorsi da quell’episodio hanno complicato il reperimento del materiale ma la commistione tra narrativa, musica e storia ha consentito di produrre qualcosa di piacevole. "Il ricordo di quella tragedia – spiega il presidente Legacoop Estense Andrea Benini – deve rimanere vivo poiché è attuale, in quanto la nascita della Coop Fonditori ad opera di 9 lavoratori licenziati dalla fonderia Valdevit è un caso emblematico e precursore di quello che oggi chiamiamo "workers buy out", ossia la riorganizzazione dei lavoratori in forma cooperativa per rilevare un’azienda in fallimento".

Il docufilm sarà presentato domenica alle 17.30 presso la sala Ulivi. Interverranno l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, oltre a Benini, Albè e componenti dei Modena City Ramblers.

"Il 9 gennaio del 1950 – è convinzione di Bortolamasi – é una data fondante per la nostra città, per i suoi valori fatti di impegno civile e partecipazione. Le radici democratiche vanno però alimentate, serve trovare nuova linfa: la cultura e i diversi linguaggi espressivi possono aiutare in questo senso. Immagini, musica, parole sono state scelte per raccontare una data simbolo connotata da una forte valenza attuale che va tramandata ai più giovani in un ideale passaggio di testimone con i protagonisti di quel tempo".