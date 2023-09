Lecco, assalto al Brescia. Foschi: "Serve solo vincere"

Il Lecco vuole la prima vittoria della stagione per rompere il ghiaccio e regalare una gioia immensa ai tifosi che assieperanno gli spalti del Rigamonti-Ceppi. Oggi pomeriggio alle 14, infatti, la formazione lecchese allenata da Luciano Foschi farà il suo debutto nel rinnovato impianto cittadino affrontando il Brescia nel primo derby lombardo della stagione. Nelle file lecchesi non ci saranno Buso, Guglielmotti e Donati ma sono diversi gli acciaccati che verranno valutati poco prima del via dell’incontro. E’ disponibile invece Battistini, perno della difesa. "Le aspettative per questo match sono buone - ha detto ieri Foschi in conferenza stampa -, i ragazzi lavorano sodo e mi mettono in difficoltà nelle scelte dell’undici di partenza".

Col Catanzaro il Lecco ha preso 4 gol, tanti, troppi. "Stiamo cercando di capire perché abbiamo commesso tanti errori, forse li commettevamo anche l’anno scorso ma in B ad ogni sbaglio ti puniscono. Dobbiamo capire in fretta la differenza. Col Brescia non sarà facile, loro hanno valori importanti e vinto la prima partita". Mister Foschi predilige il 3-5-2 ma la squadra sta lavorando per poter scendere in campo anche con un 3-4-1-2. Ci saranno alcuni avvicendamenti, rispetto al match col Catanzaro, Di Stefano potrebbe giocare davanti insieme a Novakovic e Marrone potrebbe essere il centrale della difesa.

Lecco (3-5-2): Melgrati, Celjak, Marrone, Caporale, Giudici, Galli, Ionita, Crociata, Lepore, Di Stefano, Pinzauti.

Fulvio D’Eri