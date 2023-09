Lecco-Brescia, ’’sopravvissute’’ dopo l’estate sulle montagne russe

Il Lecco torna a casa. C’è grande entusiasmo in tutta la città manzoniana per il vero debutto casalingo in serie B che avverrà domani pomeriggio alle 14 quando sul terreno di gioco del Rigamonti Ceppi, fresco fresco di maquillage, il Lecco incontrerà il Brescia. Il debutto ufficiale nella serie cadetta, i blucelesti l’hanno fatto due settimane fa quando a Padova, campo da gioco scelto come alternativa a quello lecchese, hanno affrontato il Catanzaro perdendo per 4-3 al termine di una partita rocambolesca e zeppa di colpi di scena. Un incontro che per il Lecco, out così come il Brescia nelle prime tre giornate di campionato in attesa del pronunciamento del consiglio di stato sulla sua partecipazione alla B, è stato il primo della stagione, con tutte le incognite e le difficoltà del caso. Ora la squadra è al completo e domani cerca i primi punti stagionali tornando a giocare al Rigamonti Ceppi che, nel frattempo dopo i numerosi lavori per ottemperare a quanto previsto dalla Lega B, ha avuto il via libera da tutti gli organi di controllo ed è stato omologato per la B per un totale di 4995 posti (450 quelli riservati ai tifosi del Brescia). Il fortino lecchese è pronto e sarà strabordante di pubblico per la prima in B del Lecco sul suo campo cinquanta anni dopo l’ultima volta.

Fulvio D’Eri