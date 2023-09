Lecco, c'è il Catanzaro ed è subito festa: la prima a Padova

"Non vediamo l’ora". Bastano queste poche parole pronunciate da mister Foschi alla vigilia per descrivere la gran voglia del Lecco di scendere in campo per la sua prima partita stagionale, quella di oggi pomeriggio alle 18.30 contro il Catanzaro. In attesa che si completino i lavori di adeguamento alle norme imposte dalla Lega B al Rigamonti Ceppi, il Lecco sarà impegnato nella sua prima casalinga, 50 anni dopo l’ultima volta, sul terreno di gioco dell’Euganeo di Padova. Contento della rosa mister Foschi. "Abbiamo allestito una buona rosa e siamo soddisfatti di quello fatto finora, anche se rimaniamo alla finestra". Mister Foschi non si fida del Catanzaro che affronterà con la difesa a 3 e probabilmente col collaudato 3-5-2. La sensazione è che dei nuovi big (Novakovic, Crociata, Ionita e Marrone) ne giocheranno dall’inizio al massimo due.

Lecco (3-5-2): Melgrati, Lemmens, Boci, Bianconi, Galli, Lepore, Giudici, Tenkorang, Novakovich, Sersanti, Pinzauti.

Fulvio D’Eri