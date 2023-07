Lecco, Di Nunno minaccia di mollare tutto se non arriva giustizia

di Fulvio D’Eri

Il Lecco è pronto a dare battaglia in tutte le sedi opportune per prendersi quella serie B conquistata meritatamente sul campo. Ad annunciarlo il club bluceleste, con uno scarno comunicato, ma soprattutto il patron Di Nunno che ha chiaramente detto che "vogliamo solo giustizia".

E avere giustizia vuol dire una cosa sola: vincere il ricorso e permettere al Lecco di giocare in serie B. Punto. Altrimenti Di Nunno, assai deluso, ha minacciato anche di lasciare tutto. "Io, il campionato l’ho vinto (i playoff di C ndr), non me l’hanno di certo regalato. E allora, signori, mi dovete dare la serie B. Altrimenti, mollo tutto, questo calcio è sporco e non ho più voglia di perdere soldi inutilmente".

Parole chiare, dettate dalla estrema delusione di un presidente molto legato al Lecco (che ha portato dalla serie D alla B) nel giro di 6 anni, investendo tanti, tantissimi, soldi. Lecco società quindi da battaglia un po’ come lo è stata in campo la squadra allenata da Luciano Foschi che ha vinto i playoff eliminando corazzate quali Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia. Filtra ottimismo sul possibile esito del ricorso ma filtrava ottimismo anche nel pomeriggio di venerdì quando dalle indiscrezioni emerse da Roma sembrava tutto a posto, col Lecco iscritto regolarmente in serie B.

E, invece, qualche minuto dopo le 23, come ci hanno confermato in società, è arrivata la doccia fredda. Ok i conti per la Covisoc mentre la Commissione Infrastrutture ha decretato non idonea la domanda relativa alla struttura nella quale il Lecco, vista l’inadeguatezza del Rigamonti – Ceppi, dovrebbe giocare le partite casalinghe: l’Euganeo di Padova. Il problema è sempre quello sviscerato ormai in questi giorni frenetici che hanno anticipato la sentenza di venerdì sera.

Nella domanda presentata il 20 giugno dal Lecco non c’era allegata la risposta affermativa del Prefetto di Padova che dava l’ok ai blucelesti per poter giocare all’Euganeo le partite casalinghe dal punto di vista dell’ordine pubblico. Un vizio di forma, sanato il giorno dopo perché l’autorizzazione del Prefetto è arrivata il 21 giugno.

Ma per le rigida giustizia sportiva il termine del 20 a quanto pare è perentorio e quindi applicando alla lettera la legge ma senza applicare il principio del "buon padre di famiglia", istituto cardine del diritto italiano, l’inflessibile Commissione Infrastrutture ha bocciato la domanda di iscrizione alla B del Lecco. Ma ci sarà battaglia legale, coi lecchesi che hanno tempo fino al 5 luglio per proporre reclamo. "Ci costringono a fare il ricorso – prosegue Di Nunno – e questo ci costerà 15 mila euro più l’onorario dell’avvocato".

"Su cosa puntiamo? Sui tempi strettissimi nei quali abbiamo dovuto produrre tutta la documentazione. I playoff sono terminati dieci giorni dopo il termine previsto, a causa del ricorso del Siena. Noi abbiamo finito di festeggiare nella tarda serata del 18 e abbiamo avuto solo due giorni per presentare la documentazione per iscriverci alla serie B".

Altrimenti, come dice Di Nunno "che senso ha tutto questo? Meglio andare al mare".