Lecco doppia gioia:. Di Nunno dimesso festeggia la vittoria con il Palermo

Doppia soddisfazione in casa del Lecco. A quella prettamente sportiva, dopo la splendida vittoria ottenuta a Palermo domenica pomeriggio che gli ha permesso di lasciare l’ultima piazza, si è aggiunta ieri quella al di fuori del campo, col patron Paolo Di Nunno (nella foto) che è stato dimesso ieri dall’Ospedale Galeazzi di Milano dove era ricoverato dallo scorso 5 ottobre per la frattura dell’omero sinistro. L’operazione era riuscita nel migliore dei modi ma nei giorni successivi le condizioni del patron del Lecco erano peggiorate, a causa di un batterio, tanto che si era reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva.

Le condizioni di Di Nunno sono migliorate sensibilmente, curiosamente, dopo il successo di Pisa, il primo stagionale, tanto che, tre giorni fa, l’amministratore delegato del club bluceleste aveva lasciato la terapia intensiva ed era ritornato in corsia, giusto in tempo per seguire alla televisione l’impresa di Palermo di capitan Celjak e compagni. E al termine del successo al Renzo Barbera, il patron ha preso il telefono e fatto i complimenti alla squadra. Ieri è stato dimesso ed è sulla via della guarigione, un po’ come il suo Lecco.

Fulvio D’Eri