Lecco, ultimo posto: pesa la sconfitta immeritata

Perdere dominando la scena per 70 minuti e prendendo due gol negli ultimi 4 minuti di gara fa male, malissimo. E’ quello che è successo al Lecco che, domenica, a Cittadella è passato meritatamente in vantaggio con Ionita nel primo tempo e poi ha sfiorato più volte il 2-0 prima dell’inspiegabile e clamoroso finale, con due gol presi in 3 minuti e addio alla prima vittoria stagionale e anche al pari.

E ultimo posto in classifica con un solo punto (sebbene con tre partite in meno degli avversari). Per mister Foschi "questa volta è stato solo il caso a farci perdere questo incontro, giocato bene, nel quale avremmo meritato di vincere. Anche il pari mi sarebbe stato stretto…".

Vero, in parte, perché se perdi due volte un giocatore in mezzo all’area di rigore, come è successo due volte nel primo gol e anche nel secondo, allora qualche colpa ce l’hai anche tu.

Resta il fatto di aver visto un ottimo Lecco per 85’. "I ragazzi volevano la vittoria per dare una sterzata e invece siamo ancora qui a commentare una sconfitta immeritata".

Capitan Battistini è schietto. "Nello spogliatoio c’è rabbia e delusione. Sui gol? Avremmo potuto essere più svegli e pronti". Eh, già, verissimo. In serie B certe dormite le paghi a carissimo prezzo.

Fulvio D’Eri