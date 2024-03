L’economia in picchiata: "Il crollo delle imprese"

"In base ai dati sull’export dell’anno 2023, la caduta della nostra regione è tra le più pesanti a livello nazionale con un meno 13,9%. Dopo di noi solo la Sardegna, la Valle d’Aosta e la Sicilia". A delineare un quadro a tinte fosche è Giuseppe Santarelli segretario generale Cgil Marche che rimarca: "Anche depurando il dato dal settore farmaceutico siamo a un meno 2%, quindi sotto la media nazionale e ampiamente sotto tutte le regioni più industriali. Tra tutti i settori manifatturieri segnano un dato preoccupante la meccanica e la gomma plastica. Purtroppo dai segnali che ci arrivano siamo solo all’inizio di un’ulteriore discesa della nostra economia. Le Marche si confermano una regione in grave difficoltà economica. Attendiamo notizie da parte della Giunta Acquaroli, impegnata a raccontare una realtà che non esiste".

Gli ultimi dati di InfoCamere evidenziano una situazione piuttosto critica per le attività imprenditoriali nella nostra regione che vedono come fanalino di coda proprio il capoluogo dorico. "A differenza dell’intero Paese dove si osserva una sostanziale stabilità (meno 1,7%) - evidenzia il consigliere regionale Pd e vice presidente della commissione consiliare Sviluppo Economico Antonio Mastrovincenzo - negli ultimi dieci anni nelle Marche si registrano ben 22mila attività in meno iscritte al registro delle Imprese. Le province marchigiane risultano tra le prime venti più colpite, in particolare quella di Ancona (meno 15,2%) e Fermo (meno 14,8%). I settori maggiormente in difficoltà sono quelli delle coltivazioni agricole, del commercio e del manifatturiero. In quest’ ultimo in particolare si registra il saldo negativo più pesante: meno 945 imprese iscritte ad Ancona (meno 13%), - 930 a Fermo (meno 28%), meno 1.019 a Pesaro (meno 22%). Questi numeri inevitabilmente si traducono in un impoverimento del tessuto economico locale e portano spesso a conseguenze occupazionali negative". "La difficile situazione del tessuto imprenditoriale marchigiano – aggiunge Mastrovincenzo - è stata messa in evidenza anche dalle organizzazioni di categoria nei mesi scorsi. La Cna ha recentemente sottolineato come negli ultimi dieci anni il sistema produttivo marchigiano abbia perso oltre un terzo delle aziende guidate da under 35, con una diminuzione di 6.429 aziende (-36,6%), primato nazionale. La Giunta Acquaroli sembra non esserne consapevole e appare immobile e senza progettualità. Per questo ho depositato un’interrogazione per chiedere quali interventi specifici si intendano attivare per evitare la chiusura di attività imprenditoriali e invertire questi trend così preoccupanti".

Sara Ferreri