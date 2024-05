"L’edificio dell’Ast in stato di degrado"

Circa un anno fa, alcuni abitanti di Vicolo Nuovo, adiacente all’edificio di via Bodio 10 di proprietà dell’Ast di Senigallia, avevano evidenziato lo stato di degrato e abbandono dell’immobile: il tetto sfondato, l’interno occupato dai piccioni. L’Ast era intervenuta chiudendo il buco sul tetto con una rete. Ora il tetto è di nuovo sfondato e i piccioni sono tornati. La settimana scorsa due donne che passavano accanto allo stabile si sono spaventate dopo aver visto una biscia che è finita in un tombino. Le donne hanno invitato i residenti a comunicare agli amministratori l’accaduto. "In Comune sono andato subito e un impiegato dell’ufficio tecnico mi ha detto che il problema era stato segnalato ad Ast ma senza ricevere risposta – spiega un residente –. A questo punto ho deciso di segnalare la cosa per fare sapere che a Ostra c’è questo a due passi da ambulatorio, Comune, piazza e chiesa di San Francesco, una bomba ecologica che va disinnescata". Un problema che i residenti auspicano sia risolto in breve tempo e potrebbe peggiorare con l’arrivo del caldo.