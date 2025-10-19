Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaL’"editore visionario", ricordo di Canalini
19 ott 2025
VALERIO CUCCARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. L’"editore visionario", ricordo di Canalini

L’"editore visionario", ricordo di Canalini

Ancona, il 25 Palazzo degli Anziani ospita un incontro a un anno dalla morte. Presenti gli scrittori Demarchi e Mozzi

Massimo Canalini

Massimo Canalini

È passato un anno dalla morte di Massimo Canalini, l’editore anconetano che insieme allo scrittore reggiano Pier Vittorio Tondelli ha lanciato la letteratura giovanile, ma, come era prevendibile, non si è ancora smesso di parlare di lui.

Sabato 25 ottobre, ore 17.30, a Palazzo degli Anziani lo ricorderà Valentina Conti, direttrice editoriale di Affinità Elettive, che con Canalini creò un duraturo e fruttuoso solazio. L’occasione sarà un convegno in memoria dell’"editore visionario", organizzato dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del progetto Ancona Cultura aperta.

Vi prenderanno parte due scrittori, Andrea Demarchi e Giulio Mozzi, che furono protagonisti di una stagione aurea per l’editoria anconetana. A cavallo tra anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, infatti, la casa editrice Il lavoro editoriale, fondata nel 1979 da Canalini con Ennio Montanari e Giorgio Mangani, creò la collana Transeuropa per pubblicare le antologie "Under 25" curate da Tondelli, con racconti di autori e autrici minori di 25 anni.

Andrea Demarchi fu selezionato proprio da Tondelli, insieme ad altri sei giovani narratori, per il secondo volume della collana, pubblicato nel 1987 e intitolato "Belli & perversi". Dopo che Canalini trasformò Transeuropa in un marchio editoriale indipendente, separandosi da Il lavoro editoriale, nel 1998 Demarchi vi pubblicò il romanzo "Sandrino e il canto celestiale di Robert Plant", dove tra i personaggi appare anche quello dell’editore, ispirato a Massimo. Il legame tra i due proseguì anche quando Canalini, lasciata Transeuropa nelle mani del toscano Giulio Milani, fondò la casa editrice Cattedrale e con questo marchio, nel 2008, pubblicò un nuovo libro di Demarchi, dedicato a Piervittorio Tondelli. Giulio Mozzi, invece, oltre a essere un noto scrittore è diventato anche uno dei maggiori editor italiani, proseguendo nel solco di Canalini come talent scout.

In questa veste, per Transeuropa Mozzi, all’epoca stella nascente della narrativa italiana, tra il 1994 e il 1996 curò una nuova antologia di under 35, insieme a Massimo e a una delle sue scoperte più note, Silvia Ballestra.

Tondelli era morto nel 1991, perciò spettò a loro l’arduo compito di selezionare giovani scrittori, pescandoli dai partecipanti a un apposito concorso, come nelle precedenti occasioni. Il risultato fu l’antologia "Coda". La storia della editoria italiana contemporanea passa anche per Ancona.

Valerio Cuccaroni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata