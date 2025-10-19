L’"editore visionario", ricordo di Canalini

È passato un anno dalla morte di Massimo Canalini, l’editore anconetano che insieme allo scrittore reggiano Pier Vittorio Tondelli ha lanciato la letteratura giovanile, ma, come era prevendibile, non si è ancora smesso di parlare di lui.

Sabato 25 ottobre, ore 17.30, a Palazzo degli Anziani lo ricorderà Valentina Conti, direttrice editoriale di Affinità Elettive, che con Canalini creò un duraturo e fruttuoso solazio. L’occasione sarà un convegno in memoria dell’"editore visionario", organizzato dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del progetto Ancona Cultura aperta.

Vi prenderanno parte due scrittori, Andrea Demarchi e Giulio Mozzi, che furono protagonisti di una stagione aurea per l’editoria anconetana. A cavallo tra anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, infatti, la casa editrice Il lavoro editoriale, fondata nel 1979 da Canalini con Ennio Montanari e Giorgio Mangani, creò la collana Transeuropa per pubblicare le antologie "Under 25" curate da Tondelli, con racconti di autori e autrici minori di 25 anni.

Andrea Demarchi fu selezionato proprio da Tondelli, insieme ad altri sei giovani narratori, per il secondo volume della collana, pubblicato nel 1987 e intitolato "Belli & perversi". Dopo che Canalini trasformò Transeuropa in un marchio editoriale indipendente, separandosi da Il lavoro editoriale, nel 1998 Demarchi vi pubblicò il romanzo "Sandrino e il canto celestiale di Robert Plant", dove tra i personaggi appare anche quello dell’editore, ispirato a Massimo. Il legame tra i due proseguì anche quando Canalini, lasciata Transeuropa nelle mani del toscano Giulio Milani, fondò la casa editrice Cattedrale e con questo marchio, nel 2008, pubblicò un nuovo libro di Demarchi, dedicato a Piervittorio Tondelli. Giulio Mozzi, invece, oltre a essere un noto scrittore è diventato anche uno dei maggiori editor italiani, proseguendo nel solco di Canalini come talent scout.

In questa veste, per Transeuropa Mozzi, all’epoca stella nascente della narrativa italiana, tra il 1994 e il 1996 curò una nuova antologia di under 35, insieme a Massimo e a una delle sue scoperte più note, Silvia Ballestra.

Tondelli era morto nel 1991, perciò spettò a loro l’arduo compito di selezionare giovani scrittori, pescandoli dai partecipanti a un apposito concorso, come nelle precedenti occasioni. Il risultato fu l’antologia "Coda". La storia della editoria italiana contemporanea passa anche per Ancona.

Valerio Cuccaroni