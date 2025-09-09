Ledo Prato apre gli incontri dedicati al mondo della cultura

E’ Ledo Prato, segretario generale dell’Associazione Mecenate 90 ed esperto in politiche per i beni culturali, il protagonista dell’incontro inserito nel ciclo "Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo".

Domani (ore 18.30) in Pinacoteca Prato presenterà il volume ‘Cultura è cittadinanza’, saggio nato dal dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo che riafferma il ruolo cruciale della cultura come leva di cambiamento in un presente attraversato da disuguaglianze, crisi ambientali e sociali, conflitti e disorientamento. Anche i successivi incontri si terranno in Pinacoteca alle ore 17.30.

Mercoledì 17 Stefano Zuffi, storico dell’arte, critico e curatore, terrà una conferenza su ‘Il giardino dipinto’, presentando l’omonimo libro che analizza la presenza di alberi, fiori e frutti nei capolavori della storia dell’arte. Giovedì 18 Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e Musei Nazionali Marche terrà un incontro su ‘Dallo Studiolo di Federico a Simone Cantarini: la storia dell’arte a Palazzo Ducale di Urbino’.

Lunedì 29 Enrico Maria Dal Pozzolo, professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Verona relazionerà su ‘La mostra su Paolo Veronese al Prado di Madrid: un protagonista del Rinascimento tra Venezia, Ancona e l’Europa’.