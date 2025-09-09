Ledo Prato apre gli incontri dedicati al mondo della cultura

Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Ancona
CronacaLedo Prato apre gli incontri dedicati al mondo della cultura
9 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
E’ Ledo Prato, segretario generale dell’Associazione Mecenate 90 ed esperto in politiche per i beni culturali, il protagonista dell’incontro inserito nel ciclo "Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo".

Domani (ore 18.30) in Pinacoteca Prato presenterà il volume ‘Cultura è cittadinanza’, saggio nato dal dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo che riafferma il ruolo cruciale della cultura come leva di cambiamento in un presente attraversato da disuguaglianze, crisi ambientali e sociali, conflitti e disorientamento. Anche i successivi incontri si terranno in Pinacoteca alle ore 17.30.

Mercoledì 17 Stefano Zuffi, storico dell’arte, critico e curatore, terrà una conferenza su ‘Il giardino dipinto’, presentando l’omonimo libro che analizza la presenza di alberi, fiori e frutti nei capolavori della storia dell’arte. Giovedì 18 Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e Musei Nazionali Marche terrà un incontro su ‘Dallo Studiolo di Federico a Simone Cantarini: la storia dell’arte a Palazzo Ducale di Urbino’.

Lunedì 29 Enrico Maria Dal Pozzolo, professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Verona relazionerà su ‘La mostra su Paolo Veronese al Prado di Madrid: un protagonista del Rinascimento tra Venezia, Ancona e l’Europa’.

