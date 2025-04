L’Edra festeggia 50 anni

Fondata il 22 aprile 1975, già negli anni ‘90 realizzò importanti opere pubbliche a Senigallia, come il teatro La Fenice, il foro annonario, la biblioteca comunale Antonelliana e piazza del Duca, oltre a spazi privati. Compie 50 anni di vita l’Edra Costruzioni. La cooperativa di Senigallia (Ancona) si appresta a celebrare il mezzo secolo di edificazioni ripercorrendo la sua storia ma anche guardando al futuro. Più recentemente l’azienda si è aggiudicata anche i lavori in due prestigiosi hotel della cittadina turistica delle Marche e quelli per la realizzazione di una cassa di espansione a Bettolelle, necessari per ridurre il rischio idrogeologico nelle valli del Misa e Nevola interessati da due gravi alluvioni in meno di dieci anni (2014 e 2022). Ma le attività non si sono concentrate solo a Senigallia. La cooperativa si è occupata dello stadio Del Conero e del PalaRossini e della sede della giunta regionale delle Marche.

In occasione del 50/o anniversario della società cooperativa, Edra ha pensato a una serie di iniziative che avranno luogo a Senigallia nella seconda metà del mese di settembre 2025, a partire da una mostra fotografica al femminile sulla visione d’impresa.