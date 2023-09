Lega, Brescini lascia. Argentati in Consiglio

Avvicendamento nei quadri della Lega a Senigallia: Adriano Argentati siederà sui banchi del consiglio comunale al posto di Angelica Brescini i cui impegni di studio le impediscono di portare avanti quello con la politica. "Con Angelica abbiamo condiviso il percorso di passione e successi che ha fatto della Lega una colonna portante dell’amministrazione di Senigallia – dichiarano per la Lega il segretario comunale Andrea Carletti e quello provinciale Elena Campagnolo che è anche assessore nella città della Rotonda –. La voglia e la capacità di fare squadra, che sono nel dna dei leghisti, ci consentirà di rafforzare nella continuità il prezioso bagaglio di esperienza maturato. Ad Adriano Argentati il nostro in bocca al lupo e tutta la collaborazione possibile per portare avanti il nuovo ruolo". Un passaggio importante per il carroccio: "Angelica e Adriano intraprendono entrambi un percorso impegnativo cui va tutto il nostro sostegno morale di orgogliosi compagni di viaggio – aggiunge il segretario regionale della Lega on. Giorgia Latini –. Grazie al grande lavoro di tutti, a Senigallia abbiamo una classe dirigente esperta che saprà capitalizzare questo passaggio. In bocca al lupo ad entrambi e un grazie speciale ad Angelica aver interpretato nel migliore dei modi il suo ruolo politico e amministrativo".