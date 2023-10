Lega del Filo d’Oro, campagna di donazioni: "Spazio ai sogni" con Marcorè e Arbore

I bambini e gli adulti sordociechi non vedono e non sentono ma di certo sognano. Lo ricorda Neri Marcorè nella campagna di raccolta fondi della Lega del filo d’oro "Spazio ai sogni" protagonista assieme a Renzo Arbore. Tutti possono contribuire fino al 31 dicembre con un sms per supportare un anno di attività del centro diagnostico che ha raddoppiato i posti disponibili. "Oggi siamo in grado di ridurre le liste d’attesa" dice il presidente Rossano Bartoli.