Lega del Filo d’Oro, ecco il nuovo "Punto Inrca"

E’ per una sanità più vicina ai cittadini grazie alle nuove tecnologie che è stato inaugurato ieri il nuovo ’Punto salute Inrca di Osimo’ all’interno della Lega del filo d’oro di Osimo, terzo in regione dopo quelli già avviati nei mesi scorsi ad Acquasanta Terme e ad Appignano. Un Punto importante che permetterà di effettuare visite, analisi e referti veloci grazie alle nuove tecnologie appunto, sfoltendo le liste di attesa e dando un taglio alle difficoltà tecniche riscontrare da parte della popolazione, quella più fragile. Tecnologie legate alla competenza degli operatori dell’Inrca nell’ambito delle cura e dell’assistenza ai pazienti anziani. Con la direttrice generale dell’Inrca Maria Capalbo e Rossano Bartoli, presidente della fondazione, il taglio del nastro alla presenza di tante autorità, tra cui l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. "Il Punto salute rappresenta un approccio reale e innovativo sul territorio di riferimento, con semplificazione degli accessi alle prestazioni sanitarie permettendo lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali per una migliore prevenzione e gestione delle problematiche di salute degli anziani", ha detto la dottoressa Capalbo. Il Punto rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. Per accedere ai servizi occorre la prescrizione del medico e la prenotazione attraverso il cup. Grazie al personale infermieristico altamente specializzato, si potranno effettuare esami strumentali come elettrocardiogramma, spirometria, holter, saturazione e pressione arteriosa, osservazione dermatologica, far pervenire i risultati ai medici e riceverli attraverso la telerefertazione. Il Punto rientra nel progetto "Smart village" che vede la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze matematiche dell’Università Politecnica delle Marche per attivare modelli sperimentali e innovativi di assistenza socio sanitaria. L’obiettivo è di prevenire eventi acuti e migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani. A ribadirlo anche Aldo Salvi, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, e il rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori. La piattaforma consente un monitoraggio costante delle condizioni della persona.

Silvia Santini