Lega del Filo d’Oro, nuova campagna con gli "amici" Marcorè e Arbore

E’ un filo prezioso quello che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno. Un filo che, dal 1964, grazie al sostegno di tanti, si è rafforzato nel tempo, delineando un percorso costellato di importanti progetti realizzati. In questi sessant’anni di attività al fianco di chi non vede e non sente, la Fondazione Lega del Filo d’oro ets, ente filantropico, ha investito sulla crescita capillare a livello territoriale con l’obiettivo di fornire risposte concrete ai bisogni di utenti e famiglie triplicando il numero di utenti seguiti negli ultimi vent’anni e seguendo oggi oltre mille e 200 utenti.

Proprio in occasione del 60esimo è stata presentata la nuova campagna "60 anni non si festeggiano, si fanno. Insieme", firmata dall’agenzia Arkage, che vede la partecipazione dei testimonial e amici storici Renzo Arbore e Neri Marcorè. A supportare l’impegno della Fondazione quindi restano i due testimonial storici, che negli anni hanno prestato il volto a numerose campagne di raccolta fondi per sensibilizzare gli italiani sulla difficile condizione vissuta dalle persone sordocieche. "Spero che sempre più persone decidano di unirsi a noi, perché solo insieme possiamo davvero fare la differenza", ha detto Marcorè all’anteprima della campagna a Roma.