Lega in campo dalla Regione fino al governo

"La Lega Falconara, che ha lavorato bene nella legislatura che va a concludersi fungendo da stimolo positivo per la maggioranza, metterà a disposizione della candidata Stefania Signorini la compattezza di una solida filiera che va dalla Regione al Governo nazionale e la crescente sintonia con i cittadini che ha contraddistinto questi anni di consiliatura". Lo comunica il segretario della Lega provinciale di Ancona, Elena Campagnolo ribadendo il sostegno al sindaco uscente attraverso l’adesione allo schieramento civico in cui troveranno spazio alcuni militanti leghisti. "Consideriamo prioritario il buongoverno rispetto alle casacche – conclude –. Condividiamo con Signorini l’obiettivo di garantire l’implementazione di un percorso positivo di coinvolgimento nella politica attiva dei falconaresi di buona volontà. Qualunque strumentalizzazione creata ad arte da parte di altri candidati è infondata e non risponde a ciò che la Lega Falconara compattamente ha deciso".