"Lega in maggioranza, politica costruttiva"

"Sono abbastanza emozionata, non lo nego. Ritengo che Falconara abbia bisogno di una politica costruttiva, tra chi condivide idee e programmi. In piena filiera con la Regione e il Governo nazionale. Mi fa piacere che ci sia stato questo avvicinamento tra la Lega e l’attuale amministrazione comunale e seppure la consiliatura volga al termine, il mio ingresso si fa garante della posizione di svolta assunta dal nostro partito, a sostegno del sindaco uscente Stefania Signorini". È il momento di Elisa Penna, insegnante, che "debutterà" oggi in Consiglio comunale per la surroga all’ex segretario e capogruppo leghista, Paolo Lustica. Un turn-over non preventivato fino a poche settimane fa. Almeno fino alla decisione di alcuni militanti o simpatizzanti di appoggiare Signorini, che ha poi portato alle dimissioni del vecchio direttivo e alla nomina del commissario Luca Natalucci. Tant’è con Penna verrà sancito anche un ideale passaggio della Lega dall’opposizione alla maggioranza.

Lei, infatti, è già candidata in Uniti per Falconara (lista che supporta Signorini) assieme al marito Andrea Paci, consulente aziendale. "Sicuramente per il partito cittadino l’ultima fase è stata turbolenta, inutile negarlo – dice Penna -. Vorrei precisare, però, che non tutto il direttivo era in disaccordo rispetto alla scelta di sostenere il sindaco uscente (Olimpio Marchetti, in effetti, non ha rassegnato le dimissioni, ndr) e oltre ai vertici regionali, anche buona parte della sezione locale era dell’idea di andare col centrodestra unito alle prossime elezioni amministrative. A maggio, nelle liste per Stefania Signorini, troveremo tanti amici e vecchi militanti, come Marco Cialdea e Silvana Teixeira, e un volto nuovo come Alessio Paccapeli".

La Lega si presenterà senza simbolo: "Noi (parlando anche del marito) non ne abbiamo mai fatto una questione ideologica: le idee si rispecchiano in quelle dell’amministrazione e siamo convinti della strada da perseguire, a prescindere dai simboli – continua Penna -. Abbiamo apprezzato il pragmatismo sul lato economico e nella gestione della cosa pubblica. Nonostante un bilancio abbottonato, il Comune è riuscito a ottenere fondi per mantenere viva la città, assicurando servizi e spazi rigenerati. Punti sui quali insisterò? La prosecuzione del recupero di un’identità falconarese e quella voglia di vivere e investire nella nostra Falconara".

