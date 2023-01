Lega verso il passo decisivo: centrodestra unito

Il centrodestra si presenterà unito al fianco di Daniele Silvetti, candidato a sindaco nelle prossime elezioni ad Ancona. Sembra questo ormai l’orientamento della coalizione che, a dire il vero, vedeva solo la Lega che ancora aveva chiesto ore o qualche giorno di riflessione. Ieri sembra che tutti i nodi siano stati sciolti dopo una serie di vertici, telefonate e incontri che avrebbero eliminato gli ultimi dubbi al partito di Salvini. Oggi, quindi, dovrebbero esserci le firme dei tre coordinatori regionali di Fdi, Forza Italia e Lega per quanto riguarda la candidatura di Daniele Silvetti che, intanto, prosegue con il lavoro che lo vede impegnato nella realizzazione della lista civica "Ancona Protagonista" che verrà presentata domani al Seeport Hotel. Una lista nella quale troveranno spazio numerosi professionisti cittadini e anche storici rappresentanti del civismo anconetano che hanno dato il loro appoggio alla discesa in campo dell’avvocato Silvetti che è anche presidente del Parco del Conero. Ma torniamo ai partiti. Fratelli d’Italia ieri sera ha avuto la riunione del coordinamento regionale dove, ovviamente, è stato affrontato anche il tema della candidatura su Ancona. Un incontro al quale era presente anche il governatore Francesco Acquaroli. In casa del partito del premier Meloni nessun dubbio sulla...