Legacoop, Alleruzzo nella presidenza nazionale

Il presidente di Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo, è stato eletto nella presidenza di Legacoop nazionale. La nomina è avvenuta a Roma durante la prima direzione nazionale dell’associazione di cooperative nominata dal 41° Congresso.

Alleruzzo è una figura di riferimento della cooperazione marchigiana e nazionale. E’ stato educatore, coordinatore di servizi, responsabile della formazione e presidente della cooperativa sociale Labirinto di Pesaro. E’ presidente del Consorzio sociale Centopercento onlus, presidente di Legacoop Marche dal 2014 e, in questa veste, presidente del Crel Marche, il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro, e componente del Consiglio camerale della Camera di Commercio delle Marche.

"E’ un onore poter rappresentare le cooperative che aderiscono a Legacoop Marche in seno alla presidenza nazionale – commenta Alleruzzo – La nomina è un riconoscimento significativo per la nostra cooperazione. Cercherò di portare un contributo di chi vive ogni giorno da cooperatore, oltre che di rappresentante della nostra associazione, di condividere l’esperienza e le conoscenze acquisite in questi anni per lavorare a nuovi stimoli e progetti a favore della cooperazione tutta".