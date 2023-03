Legalità in classe, i carabinieri al liceo Medi

Proseguono gli incontri con i giovani nell’ambito del progetto "Cultura della Legalità" promosso dall’Arma dei Carabinieri. In questo contesto, dopo l’appuntamento di due settimane con i ragazzi dell’istituto superiore "Corinaldesi-Padovano", ieri mattina i militari sono tornati in classe. Stavolta il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia il capitano Francesca Romana Ruberto ha incontrato gli studententi delle classi terze del liceo scientifico "Medi". Gli argomenti affrontati sono stati quelli dell’abuso di alcol, dell’assunzione di sostanze stupefacenti, dello spaccio di droga, delle condotte pericolose di chi guida dopo aver bevuto o assunto droghe, dei reati che rientrano nella violenza di genere, con un approfondimento sui vari tipi di violenza. All’incontro, cui ha preso parte anche il dirigente scolastico Lorenzo Savini, si è parlato anche delle responsabilità individuali e dell’importanza delle scelte fatte, che devono sempre essere in linea con il rispetto delle regole. Il progetto Cultura della Legalità ha già visto gli uomini dell’Arma dei Carabinieri impegnati fin dallo scorso anno su tutto il territorio, proseguirà ancora con altri appuntamenti che si terranno nelle scuole di ogni ordine e grado di Senigallia e dei comuni dell’entroterra.

g. m.