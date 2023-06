Legge "Dopo di noi", appello alla Camera: "Per i disabili è zoppa"

Un accorato appello, un messaggio chiaro e l’invito a fare presto. Nella prestigiosa aula dei gruppi parlamentari, alla Camera dei Deputati, si è svolto l’evento “Come prendersi cura dei patrimoni – Il ruolo delle società fiduciarie nel Dopo di noi”, su iniziativa dell’onorevole Luca Squeri, segretario della X commissione della Camera, organizzato da Fiduciaria Marche, con Federcontribuenti e Anffas. In apertura alcune relazioni “tecniche” hanno spiegato perchè la Legge del Dopo di Noi è definita da più parti una legge “zoppa”, lenta, piena di “debolezze” normative. Fabio Marchetti, presidente di AssoFiduciaria, l’ha definita ad esempio come un “figlio non compiuto”, mentre Emilio Rota, presidente della Fondazione Durante e Dopo di noi, ha sottolineato che dovrebbe mettere a centro la persona, migliorandone la qualità di vita anche con interventi tipo domotica, montascale, in una importante visione biopsicosociale.

Nel corso dell’incontro, è stata letta una missiva del giurista Lorenzo d’Avack, del Comitato Nazionale di Bioetica: ha voluto attenzionare il Dopo di Noi anche in famiglie non tradizionali, elemento non affrontato dalla legge e di cui ci si deve far carico. In molti si sono soffermati sulla figura del “Trustee”, presente nella legge: una figura ancora sconosciuta ai più per quanto riguarda le sue potenzialità. E qui entra da protagonista la Fiduciaria Marche. Sia sotto forma di persona fisica sia sotto forma di società fiduciaria, è suo il ruolo di gestire i beni del patrimonio di un soggetto con grave disabilità, così da garantirgli una vita dignitosa quando i genitori non ci saranno più. Ne ha parlato l’avvocato Valentina Ottani Sconza che ha citato il ruolo del cosiddetto “guardiano”, il cui scopo è controllare affinché il Trustee rispetti le indicazioni del “disponente” (la famiglia) nei confronti del “beneficiario” (il figlio disabile). Importante: il Trustee diventa proprietario dei beni, ma con un effetto “segregativo”: non ne può disporre a piacimento, perché, anche con investimentidisinvestimenti, unico obiettivo è quello di ottenere vantaggi per il beneficiario.

Ovviamente, serve poi una vera e propria “rete di protezione” che coinvolga una serie di professionisti (al di là del Trustee) di varie competenze (assistenti sociali, medici, familiari, psicologi, associazioni…) per assistereaiutare la persona fragile.