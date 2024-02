"Leggere il quotidiano per essere consapevoli"

"La lettura di un quotidiano già dalla scuola è un’ottima iniziativa". Ne è convinto Sauro Sasso, direttore vendite e marketing di Ce.Di Marche – Sì con te Supermercati. Questo perché "contribuisce ad almeno due obiettivi: il primo è sollecitare la lettura di testi scritti, contrastando la tendenza a una comunicazione molto ’asciutta’ e frettolosa alimentata dai moderni mezzi di comunicazione, che impoveriscono il lessico dei più giovani. Proprio la povertà lessicale è uno dei principali ostacoli che limitano la comprensione di un testo". "L’altro obiettivo – precisa il dottor Sasso - è collegato al ’valore aggiunto’ portato dalla lettura di un quotidiano, che contribuisce a mantenere vivo l’interesse per i fatti che accadono intorno a noi, dalla cronaca all’economia: tutto questo può aiutare ad avere ragazzi che potranno diventare cittadini più interessati e consapevoli in età più matura. Scrivere è un esercizio formidabile per allenare la mente. A uno studente consiglierei di cominciare a scrivere su un argomento di proprio interesse: credo sia di secondaria importanza l’argomento in sé".

Per Sasso infatti "l’interesse per l’argomento rappresenta lo stimolo effettivo per approfondire il tema e articolare un ’racconto’ con un obiettivo, un inizio, uno svolgimento, un ’senso’ e una conclusione. Nel settore della distribuzione alimentare, ad esempio, anche il recupero delle tradizioni presenti nelle generazioni scorse meriterebbe di essere raccontato e scritto: basta pensare a quanto valore e impegno c’è dietro una sola ricetta di un pranzo della domenica delle nostre nonne o dietro i lavori nelle campagne che accompagnava le giornate dei nostri nonni".