"Leggetevi Forte", il festival della letteratura per bambini

Quattro giorni in compagnia di ‘Leggetevi Forte – Festival della letteratura per bambini e ragazzi’ che saranno ospitati dalla Mole Vanvitelliana di Ancona.

L’iniziativa si rivolge ai più piccoli, ma anche a genitori, bibliotecari, educatori e animatori. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno ci saranno incontri con autori finalizzati all’instaurazione di un rapporto diretto tra scrittori e lettori, laboratori in lingua, creativi e workshop di illustrazione che appassioneranno i più piccoli.

Un grande spazio sarà dedicato all’albo illustrato e all’importanza del suo utilizzo nell’insegnamento delle discipline letterarie.

A tal proposito nell’area di vendita sarà garantita la presenza delle ultime novità del panorama editoriale under 16, oltre a titoli in alta leggibilità e in inglese.

Oggi (ore 17) il festival sarà inaugurato con la presentazione delle varie attività, l’apertura degli stand espositivi, il truccabimbi a cura di Michela D’alessandris e l’intrattenimento con ‘Mister T e il suo fantastico guardaroba’, a cura di Maria Letizia Lemme (per tutte le età).

Alle 18 spazio alle letture animate in lingua inglese ‘Pure imagination’.

Tutti gli incontri e i laboratori sono gratuiti. Pe le info e prenotazioni: [email protected].