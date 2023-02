Leggi anti default: in 400 al convegno a Economia

Oltre 400 persone si sono ritrovate alla Facoltà di Economia, per il convegno sulle nuove disposizioni di legge per scongiurare il default. Un’ iniziativa promossa dall’Ordine dei Commercialisti dorici. Il presidente Camillo Catana Vallemani: "Siamo di fronte a un cambiamento epocale. Serve uno sforzo di adattamento per salvaguardare lo stato di salute delle aziende". Intercettare tempestivamente i segnali della crisi per salvaguardare la continuità aziendale. Le nuove regole sono state dettate dal legislatore, che, con la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto una serie di misure.