Senigallia, 22 agosto 2019 - Legionella all’Istituto Panzini, un ricovero in ospedale. Emanata l’ordinanza per la bonifica dell’impianto idrico. Lunedì all’Ufficio d’Igiene è stato notificato un caso di legionella in una persona che per lavoro frequenta l’Istituto Panzini.

Gli uffici preposti hanno subito inviato il personale per effettuare un sopralluogo nella struttura associato a prelievi di campioni d’acqua dell’impianto idrico. In due dei dodici campioni prelevanti presso la struttura, in due stanze diverse, è stata riscontrata la presenza di ‘Legionella pneumophyla sierogruppo 2-14’, con indice di contaminazione importante, motivo per cui il sindaco Maurizio Mangialardi ha firmato un'ordinanza per un tempestivo intervento di bonifica dell'impianto idrico della scuola.

Nel provvedimento - si legge - si ordina anche "a scopo cautelativo, la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua fino all'avvenuta esecuzione dell'intervento di bonifica e all'esito del successivo controllo analitico che sarà svolto a cura dell'Asur Area Vasta 2". Solo dopo un esito favorevole, sarà possibile emettere un'ordinanza di revoca e disporre l'utilizzo dell'acqua.