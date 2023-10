"Legionella, a giugno furono inibiti dei locali"

"Vorrei fare chiarezza su una vicenda delicata per la città che non nasce in questi giorni ma giugno quando su indicazione dell’Ast ho emesso una prima ordinanza per inibire alcuni spazi interni al collegio Pergolesi dove era stata riscontrata la presenza di legionella".

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che accanto all’assessore alla Salute Samuele Animali fa il punto sulla chiusura imposta al collegio Pergolesi per legionella.

Lo sgombero dei 66 ospiti sarebbe dovuto avvenire in tre giorni, entro oggi, cosa che ha spaventato i familiari che hanno protestato e venerdì sera durante un incontro con Enrico Carrescia, direttore della casa di riposo e residenza per anziani (gestita dalla casa religiosa San Vincenzo de’ Paoli) hanno chiamato in causa il primo cittadino che però non era invitato a quel summit. "Credo che la struttura dopo i casi di giugno per i quali non ci sono stati comunicati decessi, abbia messo in campo delle soluzioni che però si sono rivelate non efficaci.

L’11 ottobre scorso infatti si sono registrati altri due casi di legionellosi, uno dei quali purtroppo è deceduto. L’Ast tra il 16 e il 17 ottobre – ricostruisce il sindaco – ci ha invitato a sospendere a scopo preventivo la struttura. Così abbiamo preso contatti con tutti cercando di coniugare la sicurezza e l’urgenza ed emesso l’ordinanza di sospensione. Alla luce dell’inefficacia delle misure nel tempo era chiaro che la soluzione dovesse essere adottata nell’immediato. Mi sono messo in contatto direttamente con la proprietà e abbiamo chiesto all’Asp 9 – aggiunge il sindaco Fiordelmondo - di trovare una soluzione per sistemare gli ospiti e grazie all’impegno del direttore Franco Pesaresi si è arrivati a una struttura che già ospita gli anziani a Fabriano la quale ha spazi per 40 ospiti. Il collegio Pergolesi poi ha una struttura sempre a Fabriano che consente di accogliere gli altri ospiti. Sapevamo che il tempo probabilmente non sarebbe bastato per lo spostamento per questo come ci è stato richiesto ho emanato una nuova ordinanza che concede fino al 28 ottobre per ricollocare le persone nelle strutture indicate. Nel frattempo c’è il divieto assoluto di utilizzare l’acqua delle condutture". "Questo batterio vive – aggiunge Animali – negli impianti vecchi con ‘rami morti’ e entra nel corpo per inalazione colpendo le vie respiratorie. Le misure (disinfezione, ndr) prese all’inizio dell’estate non sono state sufficienti e sarà necessario un intervento più radicale che valuterà la stessa gestione della struttura". Gli ospiti potranno dover restare a lungo a Fabriano.

Sara Ferreri