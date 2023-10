Legionella, anziani trasferiti nel Fabrianese

Legionella al collegio Pergolesi, si valuta il trasferimento in altre strutture a Fabriano e Genga. Ieri sera l’incontro con i familiari che hanno contestato la decisione di rimandare i 67 anziani a casa dopo l’ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo seguita al verificarsi di due casi di Legionella Pneumophila riscontrati dall’Ast Ancona tra gli ospiti della storica residenza per anziani privata. Uno dei due anziani è deceduto mentre l’altro è in cura avendo contratto l’infezione. "Vogliamo capire che succederà dopo questo trasferimento in altre strutture e cosa accadrà una volta che rientrerà l’emergenza. Dovremmo andare a trovare i nostri cari fino a Fabriano?" chiedono.

Enrico Carrescia, direttore della struttura gestita dalla casa religiosa San Vincenzo de Paoli della congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia non entra nel merito di quanto accaduto finchè non si sarà conclusa la discussione con i familiari: "Stiamo cercando di soddisfare all’ordinanza che ha emesso il sindaco Fiordelmondo principale autorità sanitaria sul territorio. Tra poche ore incontreremo i familiari per valutare insieme il da farsi". In seguito alla segnalazione di due casi di Legionella pneumophila da parte dell’Ast il sindaco Fiordelmondo, ha emesso un’ordinanza per lo sgombero del collegio. Entro domani tutti i 66 ospiti della struttura dovranno essere ricollocati in altre sedi, compreso il domicilio dei familiari se non si riuscirà a trovare altre sistemazioni. Ma molti di loro hanno bisogno di assistenza pressochè continua e alcuni hanno difficoltà a deambulare.

Sulla questione interviene il consigliere regionale Dino Latini (Udc Popolari Marche listeciviche) con un’interrogazione: "Chiedo – spiega Latini – la verifica del quadro igienico sanitario della residenza per anziani collegio Pergolesi e sostegno alla ricollocazione degli ospiti della casa di riposo con l’attuazione di tutti i protocolli necessari a garanzia della loro serenità e delle cure necessarie". Latini chiede poi al governatore Francesco Acquaroli e all’assessore Filippo Saltamartini di "assumere tutti gli adempimenti tecnici per evitare focolai epidemici e così salvaguardare la salute degli ospiti della residenza per anziani. La legionellosi – evidenzia - in queste strutture rende necessario un monitoraggio continuo della presenza di legionella negli impianti specie nelle case di riposo o Rsa che ospitano soggetti fragili".

Sara Ferreri