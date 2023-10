Legionella, traslocano gli anziani del Pergolesi

Trasloco oggi per gli anziani del collegio Pergolesi dove si è diffuso negli ultimi mesi il batterio della legionella. I 64 ospiti saranno trasferiti temporaneamente in due diverse strutture a Fabriano. Nei giorni scorsi è stata bonificata e sistemata la casa di riposo San Biagio (gestita dall’Asp 9) dove nei mesi scorsi erano stati bloccati gli accessi e dove saranno portati oltre 40 ospiti. Mentre gli altri stanno trovando sistemazione all’hotel Le Muse sempre nella città della carta. "Gli anziani e i loro familiari chiedono di sapere per quanto tempo dovranno restare a Fabriano – rimarca Chiara Cercaci, consigliere comunale a Jesi per Fratelli d’Italia – perché non dobbiamo dimenticare il rischio che queste persone sentendosi più sole possano cadere in depressione". La terza ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, emanata dopo i nuovi casi di legionellosi (tra cui un decesso) manifestatisi tra fine settembre e inizio ottobre, concede tempo fino a sabato per lo sgombero della struttura che necessiterà di interventi radicali di sanificazione visto che già a maggio il batterio incriminato si era diffuso e aveva infettato alcuni anziani.