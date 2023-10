Legionella, una settimana per trasferire tutti

"I tempi sono stretti, non è certo semplice spostare 64 ospiti ognuno con patologie, esigenze e necessità di assistenze diversa. Ma il sindaco ha deciso così: ce la stiamo mettendo tutta per completare il trasloco nelle due strutture di Fabriano, la casa di riposo e l’hotel Le Muse entro sabato prossimo". Così il direttore del collegio Pergolesi Enrico Carrescia sul caso legionella nella casa di riposo e residenza protetta sul colle San Marco. "Nel frattempo stiamo utilizzando esclusivamente acqua minerale, abbiamo preso dei bancali con delle casse d’acqua e per l’igiene degli anziani stiamo utilizzando dei sistemi a secco". Nel frattempo prosegue la lotta contro il batterio che era stato individuato nella struttura già a maggio scorso quando il sindaco Lorenzo Fiordelmondo aveva emanato una prima ordinanza. "Un’azienda specializzata ci sta lavorando – spiega Enrico Carrescia – si tratta di una sterilizzazione al cloro, ma una parte di intervento dovrà essere effettata quando non ci saranno più ospiti". Sui tempi e su quando i 64 anziani potranno rientrare al collegio non ci sono certezze. "Non sappiamo dire al momento che tipo di intervento sarà necessario, se si dovranno rifare gli impianti. Per ora l’importante è aver trovato la sistemazione per tutti gli ospiti e metterli in sicurezza, i nostri 35 lavoratori sono operativi e alcuni di loro, in particolare oss e infermieri andranno a lavorare a Fabriano. Non c’erano alternative". Poi sul fatto che la legionella fosse stata trovata nel collegio già a maggio: "A giugno le analisi a cura dell’Ast avevano dato valori attorno a 100 e cioè al di sotto dei limiti di legge. Ast ci disse però che siccome si trattava di una residenza per anziani la cautela doveva essere massima (il sindaco ha inibito l’accesso ad alcune zone del collegio). Sono stati effettuati degli interventi tecnici – aggiunge Carrescia - che però nel tempo non mantengono i loro effetti come rilevato dalle analisi. Il problema è che per avere l’esito dei controlli occorrono 20 giorni di tempo". Nel frattempo si sono verificati dei casi di legionellosi ma il dato complessivo non viene fornito. Due i contagiati tra fine settembre e i primi giorni di ottobre di cui uno sarebbe deceduto. Ora i familiari degli anziani oltre a chiedere chiarezza su quanto accaduto vorrebbero certezze sui tempi di rientro al collegio Pergolesi visto l’inevitabile disagio della trasferta a Fabriano.

Sara Ferreri