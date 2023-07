Legnano, dal 10 al 14 luglio iscrizione in Serie D, Marra Cutrupi nuovo Direttore?

Dal 10 al 14 luglio il Legnano del presidente Emiliano Montanari dovrà iscriversi alla serie D. Dopo aver ottenuto la proroga della convenzione con il comune per quanto riguarda l’utilizzo dello stadio Giovanni Mari, questo il primo passo formale e sostanziale che attende la società di via Palermo. Pur finora in assenza di ufficializzazioni dovrebbe poi essere il reggino Filippo Marra Cutrupi, ex Sangiuliano City, il nuovo direttore, non si sa però se con la qualifica di generale o di sportivo e in tal caso sostituirebbe Eros Pogliani, dato che in settimana si è presentato in comune a trattare per il rinnovo della convenzione dello stadio Mari per conto di Montanari. Per quanto concerne la panchina circolano invece i nomi di Michele Ferri, ex difensore della Pro Patria, Palermo, Atalanta e Varese e l’anno scorso sulla panchina della Castanese oppure di Francesco Pedone, tecnico dell’under 18 del Sassuolo e con un passato da calciatore come centrocampista nelle fila di Como, Bari e Sampdoria. In attesa che magari a breve si svelino progetti e intenzioni a livello sportivo per la nuova stagione. A pesare in queste settimane è stata anche l’incertezza riguardo alla sede di gioco delle partite casalinghe.

Luca Di Falco