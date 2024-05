Lego serious play,. Corinaldesi nel futuro

Un connubio tra presente e futuro si è concretizzato presso l’Iis Corinaldesi Padovano di Senigallia, dove la Cna, grazie alla preziosa collaborazione di Fausto Massioni, ha portato in aula un innovativo metodo di programmazione: il Lego® Serius Play®. "Per la prima volta, un workshop di questa tipologia ha animato le aule dell’istituto, dando vita ad un’esperienza coinvolgente e formativa per gli studenti. Guidati da Maura Biondi e Fausto Massioni, Facilitatori Certificati nella Metodologia Lego® Serious Play®, i ragazzi hanno potuto immergersi in un mondo di mattoncini colorati, ragionando, combinando, costruendo e raccontando tutto ciò che la loro immaginazione ha suggerito" - spiegano gli organizzatori - Un’esperienza che sottolinea l’importanza della collaborazione tra il mondo delle imprese e le scuole del territorio, come ribadisce il Segretario di CNA Senigallia Giacomo Mugianesi: "La formazione dei giovani rappresenta un investimento fondamentale per lo sviluppo economico dell’intera area produttiva senigalliese. La sinergia tra CNA e IIS Corinaldesi Padovano rappresenta un esempio virtuoso di come il dialogo e la condivisione di competenze possano creare valore per il futuro" concludono.