L’emergenza cinghiali "Barriere per contenerli"

di Marina Verdenelli

I cinghiali che attraversano la strada del Conero sono ricorrenti ma da settembre la soluzione potrebbe arrivare dal posizionamento di alcune barriere. L’idea gira da tempo in testa al presidente del Parco del Conero Riccardo Picciafuoco che è pronto a convocare un tavolo tecnico anche con la Provincia. "Purtroppo dobbiamo abituarci a convivere con questi animali – spiega Picciafuoco – che sono stati introdotti nel nostro territorio. Da anni cerchiamo di contenerli nel numero, con gli abbattimenti programmati che hanno dato importanti risultati, ma solo quelli non bastano". La selezione non è sufficiente infatti non mancano incidenti stradali causati dagli ungulati lungo la provinciale del Conero, la strada che attraversa Pietralacroce, passa per la Vedova e arriva fino a Portonovo proseguendo poi per Poggio, Massignano e Sirolo. Domenica mattina a farne le spese è stata una istruttrice di nuoto, Monya Cimini, che è stata investita da un cinghiale del peso di un quintale mentre era in sella al suo scooter. La donna, 53enne, andava a Portonovo per nuotare ed allenarsi per alcune gare ma poco prima della curva della Vedova è spuntato un cinghiale, alla sua destra, che l’ha travolta facendola cadere a terra. Ha riportato diverse contusioni e lo scooter si è distrutto. Il cinghiale per l’impatto è morto. Il presidente del parco parla di "barriere da installare nei punti dove sappiamo ormai che i cinghiali si presentano". "Con gli anni abbiamo capito dove questi ungulati più o meno sbucano per arrivare sulla strada – spiega Picciafuoco – dobbiamo affrontare il problema sicurezza proprio dal punto di vista della viabilità. Si potrebbe arrivare ad una mappatura, anche con i dati degli incidenti avvenuti, per installare in quei punti della strada delle reti che non permettano ai cinghiali di arrivare alla carreggiata".

I punti sono già noti. Uno è proprio quello dell’ultimo incidente, dal centro abitato di Pietralacroce alla curva della Vedova. Poi c’è il tratto da Portonovo (zona rotatoria) al Poggio, e ancora in zona Massignano. "Va fatto uno studio sulla base delle esperienze avute – insiste Picciafuoco – insieme alla Provincia. Come abbattimenti quest’anno siamo arrivati ad oltre 400 esemplari. Un’altra soluzione potrebbe essere ridurre in quei tratti la velocità. Come parco ci troviamo a dover pagare i danni a chi subisce incidenti, a metà con la Regione, fino all’80% per un massimo di 4mila euro. Poi ci sono anche i danni per l’agricoltura. Le richieste ultimamente si sono ridotte".