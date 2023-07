L’emergenza sociale Niente aiuti dal governo Pochi fondi per gli affitti delle famiglie in difficoltà

Il Comune senza il sostegno del Governo per il contributo fornito alle famiglie in difficoltà per il pagamento degli affitti. La misura, prevista dall’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ha tagliato la manovra che garantiva alle casse comunali di Ancona una cifra che si avvicinava ai 650mila euro. Un fondo nazionale che di fatto non esiste più e di cui l’assessore alla famiglia, Orlanda Latini, ha dovuto prendere atto: "Vedremo di implementare altre forme di finanziamento per andare incontro alle esigenze di chi ha problemi – ha detto la Latini che poi ha ricordato le cifre – Nel 2022 al Comune di Ancona sono giunte 1.027 domande e ne sono state accolte 444 per oltre 600mila euro. L’amministrazione ha garantito 35mila euro di fondi propri in aggiunta a quelli nazionali poi girati dalle Regioni ai Comuni. È nostra intenzione mantenere quel finanziamento, di rifinanziarlo, ma è chiaro che di fronte alla carenza della voce principale 35mila euro non possono soddisfare le necessità richieste. Con 35mila euro si può fare poco. Sarà mia premura parlare con la Regione per chiedere altri fondi in grado di supplire a questa carenza, magari interessando anche l’Anci affinché si faccia garante presso il Governo. Quest’anno è andata così, ma dai prossimi anni faremo molto di più anche sul fronte dei canoni concordati, cercando di limitare gli sfratti e altre misure".

Intanto nel 2023 centinaia di famiglie anconetane con redditi bassi avranno serie difficoltà a mantenersi in regola col pagamento degli affitti. Estensore dell’interrogazione urgente ieri in consiglio è stato Diego Urbisaglia (Ancona Futura): "Avete parlato tanto di filiera istituzionale in campagna elettorale – ha esordito Urbisaglia – adesso avete l’occasione di farvi sentire. A parte la fallimentare caccia al cinghiale della Cittadella, questa è la prima vera occasione per mettere alla prova i legami tra Comune, Regione e Governo: fateli fruttare. Vorrei soltanto ricordare che non avere casa, non riuscire a mantenerla, toglie il sonno e con i soli 35mila euro di contributo comunale ci si fa davvero poco. Speriamo in risultati migliori. Vorrei ricordare che in passato la giunta precedente ha messo a bilancio 400mila euro per l’emergenza Covid, attendiamo le vostre misure".

Nella seduta di ieri, probabilmente la penultima prima delle ferie d’agosto (sicura quella di domani dedicata al bilancio e resta in ballo una ulteriore che si pensava potesse essere svolta il 28 o il 31 luglio) si è parlato anche di Peba (il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) con la consigliera De Angelis che ha pungolato in maniera decisa l’assessore competente, Stefano Tombolini. Spazio anche al parco degli Archi, ai Cpt e alla situazione del bilancio che però verrà affrontato nella seduta di domani.