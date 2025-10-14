L’ennesima impresa. Luigi Casadei ha fatto il bis: re mondiale del giavellotto: "Sei il nostro orgoglio"

Ormai le imprese sportive di Luigi Casadei non stupiscono più nessuno. Domenica scorsa il giavellottista anconetano che gareggia nella categoria II1 per atleti con disabilità intellettivo-relazionali, si è nuovamente aggiudicato il titolo mondiale di lancio del giavellotto, bissando lo straordinario risultato di quattro anni fa. Dalla Polonia all’Australia, Luigi Casadei non conosce sconfitte e continua a re-iscrivere la storia di questa specialità e di questa categoria di atleti che però continua a essere una sorta di categoria dimenticata. Questi atleti, infatti, si trovano in una sorta di limbo che impedisce loro di prendere parte alle Paralimpiadi e dunque di mettersi in gioco come gli altri. Su questo tema etico e sociale è in corso un vasto confronto in Italia che per ora non ha portato al riconoscimento della categoria degli intellettivo-relazionali. È come se all’interno della stessa federazione degli sport olimpici per disabili ci siano atleti di serie A e di serie B.

Tornando all’impresa mondiale di Luigi Casadei, il 24enne (li compirà tra una settimana) anconetano è volato assieme a tantissimi atleti da tutto il mondo a Brisbane dove non si è limitato a stravincere la ‘sua’ gara, quella della sua specialità prediletta, il giavellotto, e infatti ha ottenuto un grande risultato anche nel lancio del peso, prova a cui Casadei si cimenta da poco. Il 24enne è arrivato al 5° posto al mondo, ma ha stabilito il record italiano della sua categoria con 11 metri e 74 centimetri.

Sulla gara trionfale del giavellotto, Casadei ha vinto con la misura di 57 metri e 53 centimetri, oltre sette metri e mezzo in più del secondo qualificato, un francese, e di quasi dieci metri il terzo, un brasiliano. Soddisfazione per il suo risultato è stata espressa da tutto lo staff tecnico e dalla società sportiva di appartenenza. Una gioia ulteriore per i suoi genitori, papà Michele e mamma Francesca e non solo per loro. Davvero toccante il messaggio postato dalla dirigenza dell’Istituto Einstein-Nebbia di Loreto che ha voluto celebrare l’oro mondiale del suo ex alunno Luigi: "Siamo in festa e ci uniamo all’orgoglio nazionale per la straordinaria impresa del suo ex alunno, Luigi Casadei, che il 12 ottobre 2025 ha conquistato per la seconda volta il titolo di Campione del Mondo nel lancio del giavellotto. La vittoria è arrivata ai Virtus World Athletics Championships 2025 di Brisbane, in Australia, dove Luigi ha bissato il successo del 2021, confermandosi l’atleta più forte del mondo nella sua specialità. Il percorso di Luigi, diplomatosi all’alberghiero nel 2021, è un esempio luminoso di impegno, talento e inclusione. La scuola esprime un plauso per questo risultato che testimonia come la dedizione e lo sport siano motori potentissimi per superare ogni limite".

L’allenatore di Luigi Casadei è Gianluca Tamberi, fratello del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi. Gianluca Tamberi ha iniziato ad allenare Casadei dopo che questo era rimasto senza allenatore, con l’obiettivo di aiutarlo a migliorare le sue già straordinarie prestazioni.