L’ennesima lite tra vicini finisce a colpi di bastone

Vivevano nello stesso palazzo ma tra loro c’era un’antipatia che andava avanti da anni. Dispetti continui, screzi e anche denunce incrociate per episodi che non sono mai arrivati in tribunale. Tutti tranne uno. Una mattina un vicino avrebbe atteso l’altro in garage e con un bastone lo avrebbe picchiato fino a farlo cadere a terra tramortito e con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore, un 56enne che fa il rappresentate, è finito a processo al tribunale dorico, davanti alla giudice Francesca Grassi per lesioni aggravate. Era il 28 agosto del 2020 quando si è verificato il fatto in un condominio di Torrette. L’imputato e la vittima, anche lui 56enne, anconetano, avevano avuto una discussione poco prima. "Te la devi fare finita" avrebbe detto uno all’altro che gli aveva risposto "chi non muore si rivede". La presa in giro non era stata ben digerita e così l’imputato avrebbe detto al vicino di casa "guarda che ti ammazzo". La vittima era scesa sotto casa e in garage avrebbe trovato il rappresentate con un bastone in mano che lo ha colpito ripetutamente. Le urla di aiuto dell’uomo erano state sentite dalla compagna che aveva chiamato la polizia mentre il vicino di casa si allontanava a bordo di uno scooter.