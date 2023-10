L’ennesina turbolenza. Compagnia piccola e già con problemi. Giallo sui soldi promessi

Ennesima turbolenza nella travagliata storia dell’Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio. Ormai i marchigiani si sono abituati ai nuvoloni neri che sovrastano lo scalo, ma mai si sarebbero aspettati che nuove rotte strombazzate ai quattro venti appena tre mesi fa fossero cancellate dai radar dopo pochi giorni dal via. Non solo, anche il sogno di vedere collegata Ancona con Roma e Milano (e anche Napoli) rischia di tornare a essere tale.

Insomma un bel successo che in questo caso vede invischiata non solo la gestione dell’aeroporto e la politica regionale ma anche l’Enac che ha predisposto il bando per la continuità territoriale poi assegnato ad Aeroitalia. Ed è su quest’ultima che oggi si accendono i riflettori. La compagnia guidata dall’ad Gaetano Intrieri, appena 36 ore fa, ha annunciato che i voli internazionali per Barcellona, Vienna e Bucarest vengono cancellati da metà novembre e per quelli di continuità loro fanno un passo indietro da ottobre 2024, vale a dire il tempo necessario consentito dal contrato sottoscritto.

Ma perchè tutto questo? Alla base ci sarebbe il mancato pagamento, verso Aeroitalia, del corrispettivo di un accordo che l’Agenzia regionale per il Turismo (Atim) guidata da Marco Bruschini, avrebbe sottoscritto con Intrieri. Una somma che si aggira tra i 700mila e un milione di euro. Ma di fatto questi soldi non ci sarebbero perchè la giunta regionale non avrebbe mai avallato questa operazione. Dove sta la verità? Tutto questo senza dimenticare che, in base alle regole europee sulla concorrenza, è vietato da parte di enti pubblici sovvenzionare le rotte se non con fondi dedicati al turismo (tralasciamo quello che poi accade nella realtà in tutto il Paese). Se quanto sollecitato da Intrieri fosse vero ci sarebbe stata una "leggerezza" da parte di Atim nel promettere un supporto che non c’è. Ma questo, comunque, non regge rispetto alla posizione presa da Aeroitalia. Una compagnia, vale la pena ricordarlo, che nella vicina Forlì è stata "cacciata" per il mancato rispetto del contratto con la società di gestione dello scalo: aerei che non partivano, passeggeri lasciati a terra e via dicendo. E le minacce di guerre legali pare siano rimaste tali.

E veniamo ai voli. Aeroitalia si è vista aggiundicare le rotte di continuità potendo contare nella sua flotta di solo due Boing 737 di proprietà e poi di alcuni Atr noleggiati che sono i veivoli che garantiscono i collegamenti con la Capitale, Milano e Napoli. Aeromobili che sono di proprietà di AirConnect. Ora, Aeroitalia da un lato deve pagare l’affitto di questi Atr, poi deve collegare Ancona con le rotte nazionali e, allo stesso tempo arrivare a Barcellona, Vienna e Bucarest con questi aeroplani che sono lenti e per arrivare a Barcellona ci mettono tre ore per andare, altrettante per tornare più due ore di sosta. Un discorso che sul piano economico non regge se non con l’"aiutino".

E qui crolla tutto. Ma chi conosce la dinamica della gestione aerea sapeva già da quest’estate che roboanti promesse di Aeroitalia non stavano in piedi. In tutto questo c’è anche una curiosità: sul sito di AirConnect la compagnia vende i voli da Ancona per Roma e via dicendo come fossero suoi. Tutto questo è possibile? Ma i voli sono di Aeroitalia o di AirConnect?

E il futuro? Sui voli di continuità si attendono le mosse di Intrieri. Certo è che se la compagnia dovesse far saltare alcuni collegamenti, non pagare i corrispettivi dovuti al Sanzio, si potrebbe avanzare l’ipotesi di una rescissione del contratto per gravi inadempienze. A quel punto si correrebbe ai ripari affidando il servizio a un’altra compagnia per poi effettuare una nuova gara.

In tutto questo grande caos c’è anche la politica: possibile che nessuno ha fatto notare agli amministratori regionali che si rischiava grosso? O a Palazzo Raffaello qualcuno ha fatto finta di non vedere o, ancora peggio, ha provato a far passare questo tipo di politica dell’"aiutino" che però è stata bloccata? Che dire: l’avevamo detto già quest’estate che qualcosa non tornava e che i segnali non erano incoraggianti. E’ tempo che il dossier aeroporto venga preso in mano con forza per evitare altri problemi. Non dimentichiamo che il Fondo proprietario della società sarebbe pronto a vendere e che, comunque, non è disposto a cacciare altri danari.