L’Enpa attacca: "Cinghiale condannato a morte al parco della Cittadella Il sindaco ora si fermi"

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha appreso la volontà di procedere all’uccisione - anziché alla traslocazione - del cinghiale rinvenuto all’interno del parco della Cittadella. E attacca: "Un atto crudele e inutile se si pensa che esistono altre soluzioni, ovvero attrarre l’animale all’esterno con foraggiamenti ad hoc o liberare l’animale, una volta catturato, in altra area. Oltretutto, ricordiamo che queste politiche di uccisioni non risolvono nulla, ma servono solo ad alimentare un clima medievale da caccia alle streghe, in cui molti cittadini ancora, purtroppo, credono anziché rivolgersi alla scienza. Ci auguriamo che il neosindaco Silvetti non avalli tali politiche". Secondo Enpa è necessario "lavorare sulla prevenzione, a partire dalla raccolta dei rifiuti - forte attrattiva per i cinghiali che si avvicinano nella città - fino alla sicurezza stradale. Ancona è una città circondata dal Parco del Conero, con molte zone verdi ma anche con problemi come cementificazione e forte impatto delle attività antropiche che mangiano gli habitat. Il tutto è aggravato dalla presenza di rifiuti - che attirano gli ungulati in città poiché vengono lasciati fuori dalle porte - e purtroppo le strade non sono sicure: a parte l’elevata velocità dei conducenti (che per questioni di sicurezza andrebbe limitata con dossi come avviene in altre città), vi sono zone note di attraversamento dei cinghiali in cui non è presente neppure una recinzione o uno strumento di dissuasione".