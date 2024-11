L’Ente Parco del Conero piange il prof Biondi: "Grande botanico"

Grande il cordoglio per la scomparsa del professor Edoardo Biondi. E’ l’Ente Parco del Conero ad affermare: "Apprendiamo con dispiacere della scomparsa del professore che sia durante la sua esperienza di rappresentante dell’Università all’interno del Consiglio direttivo del Parco che come appassionato conoscitore della botanica è stato negli anni un punto di riferimento per la tutela della biodiversità del Monte Conero. L’Ente Parco esprime cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprezzare le sue doti professionali ed umane".