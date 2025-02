Suicida a 15 anni, i genitori di Leo in Procura per ricostruire le ultime ore. Al vaglio le chat coi bulli

Ancona, 27 febbraio 2025 – A quattro mesi dalla morte di Leonardo Calcina la Procura dei minori ha chiesto di sentire i genitori come persone informate sui fatti. Martedì pomeriggio il papà e la mamma del 15enne senigalliese, che si è tolto la vita il 15 ottobre scorso con un colpo di pistola, sono andati ad Ancona per parlare con la procuratrice Cristina Tedeschini. Con loro c’era anche l’avvocato Pia Perricci che sta seguendo la coppia dal punto di vista legale per capire se ci sono responsabilità di terze persone sulla morte del figlio.

Sulla vicenda infatti era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, contro ignoti, inizialmente dalla Procura ordinaria che aveva inviato poi gli atti a quella minorile. Proprio dai familiari erano arrivate le prime informazioni su presunti episodi di bullismo che la vittima avrebbe subito nell’ambiente scolastico, da parte anche di alcuni compagni di classe. Dettagli che i genitori avevano riferito ai carabinieri della Compagnia di Senigallia, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Toccando la sfera minorile sul caso era sceso un rigoroso silenzio durante il quale però le indagini sono andate avanti e non sono ancora concluse.

I genitori di Leo, Francesco Calcina e Viktoryia Ramanenca, martedì hanno raccontato alla Procura dei minori gli ultimi giorni di vita del figlio, quello che lo turbava, il malessere che aveva nel tornare a scuola, all’alberghiero Panzini di Senigallia, dove da solo un mese aveva iniziato un nuovo percorso scolastico. Il 15enne si era confidato anche con un professore di sostegno a scuola e che nell’istituto svolge la figura di coordinatore. Aveva detto all’insegnante di non trovarsi più bene al Panzini e che voleva andarsene. Alla famiglia di quel colloquio non sarebbe mai arrivata comunicazione. Per oltre due ore i genitori hanno risposto alle domande in Procura avendo anche notizia che finalmente il cellulare del figlio è stato sbloccato ed è stato possibile aprirlo. Sul telefonino era stato disposto un accertamento, con un incarico dato all’analista forense Luca Russo che ha scaricato il contenuto ritenuto utile alle indagini: messaggi, foto, mail, navigazione internet e anche i contenuti dei social seguiti da Leo. La relazione è stata già consegnata al magistrato che ne sta valutando i contenuti. Si cercano riscontri su eventuali chat che possano confermare gli episodi di bullismo subiti dal ragazzo.

Leo, dalla denuncia fatta dai genitori, sarebbe stato offeso e denigrato. Un gruppetto di ragazzini che in palestra, nello spogliatoio, gli avrebbe strizzato i capezzoli e lo avrebbero preso in giro pronunciando con una cantilena fastidiosa il suo cognome “Calcina” facendo gesti femminili nei suoi confronti al punto che spesso Leo metteva gli auricolari in classe per non sentirli. Leonardo si è tolto la vita a Montignano, a pochi metri da casa, usando la pistola di servizio del padre, un agente della polizia locale di Senigallia. L’arma era custodita in una cassaforte che il ragazzino è riuscito ad aprire rubando le chiavi al genitore.