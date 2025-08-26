Leopardi, "imperfetto genio"

Un appuntamento d’eccezione attende il pubblico del teatro Cortesi di Sirolo. Venerdì alle 21.30 andrà in scena ’L’Infinito Giacomo – Vizi e virtù di Giacomo Leopardi’, con l’interpretazione di Giuseppe Pambieri, diretto da Giuseppe Argirò.

La messinscena restituisce un ritratto intimo e inatteso del poeta recanatese, figura universale in cui si intrecciano grandezza e fragilità, lucidità e inquietudine, aspirazione all’assoluto e amore per la vita.

"L’imperfezione del genio, in tutta la sua irregolarità, conduce alla solitudine, a un pellegrinaggio estenuante nell’universo", afferma il regista, che scorge in Leopardi "un re senza regno, un Amleto capace di oltrepassare il limite del conoscibile, affermando la vita nel suo groviglio inestricabile di bene e male".

Il Giacomo evocato sulla scena non appare distante né austero, ma vulnerabile, ansioso, riservato e al tempo stesso animato da un desiderio inesauribile di esistenza. Un autore sorprendentemente terreno, incline ai piaceri semplici del quotidiano: dolci, cioccolata, paste alla crema, gelati. In questa dimensione di umanità imperfetta si avvicina idealmente a Mozart, altra creatura divina segnata da luminosa sregolatezza. L’allestimento intreccia riflessione e leggerezza, accostando alcune delle pagine più ardite e vitali del musicista salisburghese agli episodi più ironici e vivaci della vita leopardiana, in un raffinato gioco di contrasti che restituisce il volto autentico di uno dei massimi protagonisti della letteratura italiana. Una serata di teatro per riscoprire Leopardi nella sua irripetibile umanità. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Centro studi Franco Enriquez oppure contattare i numeri 3388448317 o 335477618. Il costo del biglietto è 30 euro, con riduzioni e agevolazioni previste per studenti, insegnanti e gruppi organizzati. E’ tutto pronto poi per la serata seguente, sabato, il gala che chiude la 21esima edizione del Premio nazionale ’Franco Enriquez - Città di Sirolo’, riconoscimento che da oltre vent’anni premia artisti e operatori culturali impegnati a coniugare creatività e valori civili, e nel cui calendario rientra la serata di venerdì.

Il tema scelto per il 2025, ’Folli d’arte e d’amore’, richiama la dimensione visionaria e trasformativa dell’arte, intesa come veicolo di libertà, resistenza e umanesimo. La cerimonia di premiazione è in programma sempre a teatro alla presenza di artisti, critici e istituzioni.

Silvia Santini