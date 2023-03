L’Erap investe 680mila euro per riqualificare il condominio popolare di via Fiumesino

L’Erap investe 680mila euro per riqualificare complessivamente il condominio ‘popolare’ di via Fiumesino, da sempre afflitto da infiltrazioni d’acqua, con tutti i disagi che ne conseguono per le persone che vi abitano. Gli interventi permetteranno di realizzare un cappotto termico, sostituire gli infissi e isolare la copertura. Rispetto ai costi sostenuti, l’Ente potrà beneficiare degli incentivi statali per l’efficientamento energetico. Ieri le autorità comunali assieme ai rappresentanti dell’Erap hanno compiuto un sopralluogo che, di fatto, anticipa l’avvio delle operazioni di restyling. Presenti anche l’ingegnere Franco Ferri, dirigente del servizio manutenzione del presidio di Ancona dell’Erap e il direttore tecnico dei lavori Pietro Stero. Il cronoprogramma prevede di realizzare il 60 per cento dell’intervento entro il 30 giugno. Il condominio, abitato dal 2010, ospita locali commerciali al piano terra e ben dodici alloggi ai piani superiori. "Da tempo l’amministrazione chiede che vengano trovate soluzioni ai disagi legati alle infiltrazioni d’acqua, che compromettono la vivibilità dell’edificio – scrivono dal Castello -. Il Comune procederà invece alla riqualificazione della vecchia scuola del quartiere, che da anni ospita famiglie in difficoltà, grazie ai fondi ottenuti con il programma Pinqua, programma innovativo per la qualità dell’abitare".