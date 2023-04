L’eroe del Pinocchio Salva anziana dal rogo scoppiato in casa: "Questione di attimi"

di Giacomo Giampieri

Dall’acqua dei sottoservizi dove stava lavorando. Al fuoco che, contemporaneamente, devastava la cucina di un’anziana signora. Shasa non ci ha pensato su neppure un po’. Ha sentito le grida disperate della donna e con prontezza e lucidità ha raccolto quell’Sos. Ha sfidato l’inferno di fiamme e fumo. Ha salvato una vita. E poi tutte le altre di chi abita nella stessa palazzina. Se è vero che le candidature per le benemerenze civiche sono già chiuse da tempo, si rivedano i programmi e si premi, a San Ciriaco, anche l’eroe per caso Shasa Stortoni, osimano 30enne che, venerdì scorso, è intervenuto in maniera provvidenziale per portare al sicuro una nonnina di 84 anni il cui appartamento si stava riducendo in cenere. Ancona, Pinocchio, zona residenziale per tante persone in avanti con l’età. Shasa si trovava al lavoro col padre, proprietario di un’impresa edile "quando ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse – racconta al Carlino -. Mi sono guardato intorno e ho visto del fumo uscire dall’abitazione. Ed ho sentito le urla di una donna. Non ci ho pensato neppure un secondo. Sono corso verso quel condominio per aiutare". Un condominio in cui vivono tanti anziani. "Dopo le mie richieste mi ha aperto la porta una signora ultra novantenne, che abita nella stessa palazzina, e mi sono precipitato nel piano della donna che chiedeva aiuto: non si vedeva nulla, solo il nero del fumo e il rosso acceso del fuoco – spiega ancora Shasa visibilmente emozionato -. Lei tentava di spegnere le fiamme con dell’acqua. Le sedie colavano, non c’era più nulla da fare se non uscire. E farlo alla svelta per non rimanere intossicati". Nel frattempo l’anziana era al telefono con la figlia.

"Era spaesata, cercava un estintore e poi le ciabatte. A quel punto – continua il 30enne – l’ho presa di forza, sotto braccio, e l’ho portata fuori. Lì siamo riusciti a parlare con la figlia, tramite il numero memorizzato sul cordless. E l’ho rassicurata dicendo che sua mamma stava bene". Ma il compito di quell’eroe non era ancora finito. Perché intanto, mentre suo padre era collegato con i vigili del fuoco – arrivati in pochissimi minuti dal fatto -, i due si sono precipitati di nuovo nell’edificio, allertando tutti gli altri occupanti per portarli fuori. Missione compiuta. E tante persone grate a Shasa per il suo intervento decisivo e pieno di umanità. "Francamente lì per lì non ho realizzato. C’è voluta la notte per metabolizzare. Sono felice di quello che ho fatto. Felice, soprattutto, per la donna". Che, per la cronaca, è stata poi controllata in ospedale e sta bene. Grazie ad un operaio 30enne, Shasa Stortoni. Che ha svestito i panni dell’escavatorista e ha indossato quelli dell’eroe.