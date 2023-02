L’esame di terza non è un mostro Basta solo controllare i nervi

Tra meno di quattro mesi dovremo affrontare l’esame di terza media. Noi studenti vediamo l’esame come un mostro pronto a divorarci. È impossibile non pensarci. Giorno dopo giorno ci rendiamo conto che è sempre più vicino, quindi ci chiediamo: come faremo? Riusciremo a superarlo? C’è chi versa lacrime, chi è totalmente indifferente e chi, invece, è abbastanza tranquillo. Secondo alcuni ragazzi più grandi, il famigerato colloquio interdisciplinare è come un’interrogazione più lunga del solito e con più argomenti da collegare. Forse, dopo che lo avremo affrontato, sapremo valutarlo con maggiore leggerezza. Ora l’importante è mantenere la calma e la lucidità. Come possiamo vedere dal grafico, quando i livelli d’ansia sono assenti o scarsi ci sentiamo poco reattivi e di conseguenza la nostra prestazione sarà scadente; quando l’ansia aumenta invece, crescono anche la vigilanza, la concentrazione e la nostra prestazione sarà ottimale. Quando l’ansia però raggiunge la cima della curva, se non diminuisce gradualmente, caleranno le funzioni cognitive. Contemporaneamente si intensificherà l’attivazione fisiologica tipica dell’ansia, come il respiro affannoso, il battito cardiaco accelerato e una forte tensione muscolare, quindi la nostra performance peggiorerà a causa di questa condizione generale che interferirà negativamente. Molti si chiederanno: cosa fare prima dell’esame? Innanzitutto bisogna riposare la notte prima dell’esame, affinché il nostro cervello possa elaborare e consolidare le informazioni che abbiamo appreso. Mentre i giorni precedenti, durante la fase dello studio, bisogna alleggerire la mente con pause e momenti di svago. Infatti, prima dell’esame, per scaricare la tensione è bene fare cose che ci piacciono, come ad esempio organizzare una partita di calcio oppure passeggiare all’aria aperta. Un altro consiglio è quello di non obbligarsi allo studio se si è stanchi e fare attenzione ai pensieri, soprattutto a quelli negativi: questi non fanno altro che abbattervi e demotivarvi. Infine bisogna accettare la possibilità di non essere sempre perfetti e infallibili. Questi sono validi consigli per vincere o almeno ridurre l’ansia, così da affrontare un esame in tranquillità.

Riccardo Giambattistini e Federico Venosi III A