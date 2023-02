L’esempio del sindaco di Staffolo Rinuncia all’indennità maggiorata

Avrebbe potuto contare su un’indennità di 1.016 euro al mese, ma ha deciso di rinunciare all’aumento stabilito dalla legge e continuare a prendere meno della metà: 499 euro netti al mese. È il sindaco di Staffolo nonché vicepresidente della Provincia di Ancona, Sauro Ragni che già l’anno scorso, unico almeno in tutta la provincia aveva rinunciato all’aumento stabilito a livello centrale dopo la richiesta dell’Anci scaturita dal calo di ‘vocazioni’ alla politica, specie nei piccoli Comuni. Ragni, di mestiere geometra responsabile dell’ufficio tecnico del vicino Comune di Cupramontana, si arrabbia quando gli dici che gli aumenti sono automatici e decisi dallo Stato. Lui incarna l’esempio di chi sceglie di fare politica per passione e senso civico. E come lui tutti gli amministratori: il vicesindaco e gli assessori. Tutti gli esponenti di giunta del piccolo Comune di appena 2mila anime rinunciano anche quest’anno, come lo scorso alla rideterminazione dell’indennità. Quei fondi non andranno al Comune, ma torneranno comunque a essere fondi pubblici. "Continuo a prendere 499 euro netti al mese di indennità come l’anno scorso e all’inizio del mandato - – spiega il sindaco Ragni di area Pd –. Il Comune non può utilizzare quei fondi, li restituirà come da procedura, al Ministero, quindi allo Stato a tutti noi. Credo che sia doveroso rinunciare in un momento storico come questo in cui siamo alle prese tutti, Comuni compresi con incredibili aumenti legati al costo dell’energia, del gas e non solo. Non rifiuto perché non ne avrei bisogno o perché chissà quanto io sia benestante. Credo – conclude il primo cittadino di centrosinistra - che chi ha deciso questo e chi accetta questo aumento predica bene ma razzola male". È stato proprio Sauro Ragni a far diventare l’anno scorso, Staffolo, paese natale dell’appuntato Domenico Ricci, autista e scorta di Aldo Moro morto nella strage di via Fani il 16 marzo del 1978 "capitale di tutte le vittime del terrorismo". Ha voluto e inaugurato "il muro della memoria" che riporta i 381 nomi delle vittime degli anni di piombo e delle mafie.

Sara Ferreri