L’esempio di Luigi. Il Collare d’oro a Casadei

I titoli Mondiali, gli Europei, i record del mondo e il trionfo ai Global Games: adesso per Luigi Casadei anche il massimo riconoscimento del Coni. Ieri a Roma il giavellottista anconetano, atleta con deficit intellettivo-relazionale però sempre più vicino a misure degli atleti Fidal, è salito sul palco per ricevere il Collare D’Oro: per lui la splendida medaglia, il fermacravatte e la pergamena ufficiale da incorniciare. Un premio meritato dal 22enne che nel giro di due anni ha raggiunto risultati sportivi straordinari come più volte raccontato dal Carlino.

Un evento, quello di ieri andato in onda in diretta su Rai 2, che ha visto salire su quel palco tutti i grandi sportivi italiani, alla presenza del presidente del Coni Malagò. Dal tecnico della nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri alla sciatrice più vincente di tutti i tempi, Federica Brignone. Fino a Gianmarco Tamberi con cui ci sono stati abbracci, strette di mano e anche le foto di rito. In fondo Casadei e Tamberi sono anche di casa e non solo perché sono di Ancona; da qualche mese, tra le altre cose, Luigi è allenato dal fratello di Gimbo, Gianluca Tamberi, giavellottista di buon livello. Seguendo un programma studiato al minuto, Luigi Casadei è salito sul palco delle premiazioni alle 11,33 precise ieri. È stato emozionante, per il padre Michele, la madre Francesca e per tutta la famiglia, gli amici e così via: "In occasioni del genere Luigi appare sempre calmo e rilassato, è sempre stato così – racconta il papà del 21enne – In fondo è la sua vita, non si esalta troppo, cerca di essere sempre se stesso, anche se in realtà è una cosa straordinaria. Quello che lui è riuscito a fare in questi anni, anche oltre l’aspetto puramente tecnico che già è tantissimo, è davvero qualcosa di unico che spero possa essere importante per tante persone. Posso dire che il suo comportamento stamattina (ieri, ndr) è stato ‘sportivo’. Luigi era molto contento di aver avuto la possibilità di incontrare persone che conosce bene, gli altri atleti dei Global Games, i tecnici e così via. Una gran bella giornata per lui e per noi tutti".

Luigi Casadei gareggia per la Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), ma di recente ha raggiunto misure di tutto rispetto nel giavellotto, fino a sfiorare i 60 metri. Un risultato che non lo allontanerebbe troppo dalle misure raggiunte dagli atleti della federazione di atletica leggera

Pierfrancesco Curzi

