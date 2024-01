L’esodo dell’Istria: "Ho salvato il Tricolore fuggendo con mia figlia. Era nel suo pannolino"

Era il 1950 quando Licia Marinelli, 98 anni, è costretta a lasciare Fiume. E’ l’esodo degli italiani dell’Istria finiti poi in diversi campi profughi. Tra la paura e il coraggio prende le sue due figlie, una non ha ancora tre anni, e la bandiera italiana da cui non vuole separarsi. La fascia sotto il pannolino della figlia piccola così nessuno può trovarla e strappargliela. C’è anche un po’ di Ancona in quel salvataggio perché la quasi centenaria è nata proprio nel capoluogo dorico. Il Carlino ieri ha videochiamato la 98enne in Australia, dove vive con la figlia Giovanna, quella del pannolino. In casa hanno ancora una coccarda con i colori della bandiera di Fiume. Con un fuso orario di dieci ore in avanti, Marinelli ha raccontato la sua storia, attingendo a ricordi molto lontani. Signora Licia, ne è passato del tempo. Cosa ricorda di quel giorno?

"Ero da sola con le mie figlie, mio marito Giovanni Bazzara si trovava già in Italia per lavoro, era un marinaio, girava molto. Ho preso coraggio e sono partita per lasciare Fiume ma non volevo rinunciare alla bandiera italiana. Mi dicevano tutti ‘guarda che se te la trovano te la rompono tutta, lasciala qui, passerai dei problemi’. lo non volevo, mi sono sempre sentita italiana e non volevo rinunciarci. Allora ho preso mia figlia Giovanna e le ho fasciato la bandiera, sotto il pannolino. Poi le ho detto di seguire tutto quello che facevo e dicevo".

È stato facile andarsene?

"No, da Fiume non si passava, nemmeno da Trieste, così ho percorso un bosco e sono arrivata a Gorizia dove ho preso un vecchio treno, sempre con le bambine e la bandiera con noi. Ancora oggi ce l’ho e la custodisco con cura. Sapevo che nel pannolino di mia figlia nessuno avrebbe mai guardato. E’ stato un portafortuna questa bandiera. Poi siamo state in un campo profughi a Vicenza. Lì mi sono ricongiunta con mio marito".

Come è proseguita la sua vita? "Tanti anni li abbiamo passati in Colombia, a Bogotà, dove ho fatto l’insegnate di italiano. Siamo diventati amici del console italiano, Luigi Orsini, sono stati anni molto belli e di una vita molto felice. Poi siamo tornati in Italia a Marghera, sempre per via del lavoro di mio mario ed infine ci siamo trasferiti a Melbourne dove ancora oggi vivo e dove non ho mai voluto rinunciare alla cittadinanza italiana, io sono ancora cittadina italiana e ne vado fiera". Che ricordi ha di Ancona?

"Sono nata nel quartiere di Capodimonte, mio padre Nazzareno Marinelli, lavorava sulle navi (era motorista, ndr) ma ancora prima che raggiungessi l’età scolare ci siamo trasferiti a Fiume dove ho fatto tutte le scuole e dove ho conosciuto mio marito (era marinaio della Regia Marina Italiana, ndr), originario di Pola. C’era stato un terremoto nel 1929 ad Ancona e avevamo perso tutto, così abbiamo lasciato la città. A Capodimonte ho ancora dei parenti. Ricordo il mare del Passetto, una bella spiaggia, ci andavamo sempre di domenica con mio padre, prima passavamo a comprare l’anguria poi si andava in spiaggia".

E’ più tornata ad Ancona?

"Solo una volta, quando siamo tornati in Italia dalla Colombia, eravamo di passaggio, siamo stati a salutare dei cugini con cui ogni tanto ancora mi sento e sono in contatto. Ho il rammarico che, vista la mia età , non potrò piu tornarci. Ancona però, come l’Italia, è casa mia e nessuno può cancellare questi ricordi. Nella mia vita ho sofferto ma sono stata anche molto felice. Viva l’Italia".