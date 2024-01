L’esordio amaro di Kouentchi con la Jesina, subito due turni di squalifica

Un esordio amaro per il nuovo attaccante della Jesina, Franck Kouentchi, espulso nel finale sul campo dell’Atletico Azzurra Colli e squalificato per due giornate. Due turni di stop sempre in Eccellenza anche per Mangiarotti (Urbania) e Salvucci (Tolentino). Una per Cingolani (Sangiustese Vp), Petrucci (Atletico Azzurra Colli), Grillo (Jesina), Frulla (Tolentino), Rotondo (Castelfidardo), Trillini (Sangiustese Vp), Spagna e Ballanti (Civitanovese). Squalificato fino al 21 febbraio Manuel Fioravanti, vice allenatore dell’Atletico Azzurra Colli società multata anche di euro 350. Ammenda di euro 150 alla Civitanovese e all’Urbino.

PROMOZIONE. Tre giornate a Cecchetti (Biagio Nazzaro Chiaravalle). Due a Donati (Atletico MondolfoMarotta), Nacciarriti e Carloni (Marina) e Izzo (Fermignanese). Una a Gregonelli (Palmense), Venturin (Sangiorgese), Wahi (Potenza Picena), Fraternali (Fermignanese), Cesca (Corridonia), Emiliozzi (Trodica), Ricciotti (Valfoglia), Paoli (Villa S.Martino), Iommetti (Rapagnano), Salciccia (Pergolese), Rombini (Vigor Castelfidardo) e Caruso (Osimo Stazione). PRIMA CATEGORIA. Una giornata a Serrani e Mondaini (Falconarese), Carsetti, Tomba e Pierucci (Olimpia Marzocca), Magini e Lucci (Montemarciano), Portaleonese (Real Cameranese), Calvanese (Sampaolese), Tarabelli (Filottranese), Marini (Pietralacroce) e Boria (Sampaolese). Da domani l’inizio delle gare è fissato alle ore 15 dall’Eccellenza alla Prima Categoria, mentre per il campionato Juniores under 19 regionale è fissato per le ore 15:30.