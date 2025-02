L’esordio in commissione. Il centrosinistra attacca:: "Assessore, che delusione. Così ha detto solo ovvietà"

"Non servono cordoni ombelicali per proteggere l’assessore. Siamo qui per capire la visione del neo assessore, la curiosità c’è e l’occasione è ghiotta. In bocca al lupo". Carlo Pesaresi, assieme ad altri consiglieri di minoranza, hanno dovuto affrontare la difesa di squadra del centrodestra più che le reazioni dell’assessore alla cultura Marta Paraventi, fino all’anno scorso iscritta al Pd: "La sua non è una visione, stamattina (ieri, ndr) ha detto solo cose ovvie e alle nostre domande non ha risposto – ha aggiunto Pesaresi – Veniamo da un assessore che aveva azzerato la Mole e detto ‘no’ agli eventi, fino a quando è dovuto intervenire il sindaco in prima persona per limitare i danni. Aspettavamo che dicesse qualcosa sugli spazi, sulla stagione, sugli eventi, sul personale e sulla gestione. E mi creda assessore Paraventi, la mostra sulle opere del sisma non potrà salvare il calendario".

L’unico battibecco la Paraventi l’ha avuto con il consigliere Dem Giacomo Petrelli, accusato di porre domande non pertinenti, sui festival e sulla gestione dei bar, mentre molto dura è stata anche l’altra consigliera del Partito Democratico, Mirella Giangiacomi. Durante la commissione si è sfiorata la rissa, quando il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, molto agitato, ha attaccato la minoranza, accusandola di sprecare tempo e risorse (gettoni dei consiglieri) per fare interrogatori e non sedute consiliari: "Se lei ritiene che queste commissioni siano inutili e facciano spendere soldi agli anconetani dia l’esempio rinunciando al suo gettone" è stata la risposta di Petrelli. Arduo il compito della presidente della commissione cultura, Angelica Lupacchini, che però con la calma e i toni pacati ha limitato i danni. L’opposizione è tornata ad attaccare l’assessore Paraventi con una nota al vetriolo: "La Commissione rappresentava la prima occasione di conoscere il pensiero di Marta Paraventi sul più importante presidio culturale della città – dice la nota firmata da Pd, Altra Idea di Città, Diamoci del Noi e Ancona Futura – Purtroppo, il quadro emerso è stato avvilente. Il neo assessore non ha risposto a nulla di quanto le è stato chiesto. Si è trincerata dietro frasi scontate, ovvie e sulla necessità di dover studiare. Peccato perché era stata presentata come una figura altamente competente e dunque speravamo che avesse già in mente un suo orientamento, un suo pensiero, una sua visione, da riferire alla città, qualcosa, non serviva granché, che ci facesse dimenticare il vuoto pneumatico dei molti mesi passati con l’assessore Bertini. Non pretendevamo certo un documento programmatico, né un piano pluriennale ma almeno capire come la pensa, questo sì. L’assessore conosceva bene l’ordine del giorno della seduta. Dopo la sua firma su un contributo dato ad un’associazione militante di estrema destra, la seconda uscita del nuovo assessore conferma purtroppo tutti i dubbi e le perplessità".

Pierfrancesco Curzi