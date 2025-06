L’estate a ostacoli dei locali. Lazzabaretto, ritardi burocratici. Resta il rebus dell’arena cinema

Stagione estiva della Mole, ormai è un conto alla rovescia per l’attivazione del Lazzabaretto e per l’arena cinematografica. I giorni passano inesorabili tuttavia e non si vede la luce in fondo al tunnel. A causa di una serie di ritardi amministrativi, in particolare legati al nuovo bando per la gestione quinquennale di ‘Lazzaretto Estate’, siamo arrivati alla fine di giugno ormai e ancora non c’è una data di inaugurazione del noto bar all’aperto, della stagione cinefila e di tutte le altre iniziative culturali.

A parte l’anno del Covid, quando il Lazzabaretto aprì il 5 luglio (ma nel 2020 c’era di mezzo una pandemia planetaria), non è mai capitato di sforare a luglio per inaugurare una stagione a questo punto sensibilmente ridotta. L’Arci, l’unica associazione a presentare un’offerta all’interno del chiacchierato bando, sta facendo una corsa contro il tempo. Intanto il bar è stato montato (ma andrà tinteggiato), ma mancano gli arredi e una sistemazione generale. Difficile ipotizzare l’inaugurazione dell’attività prima della fine di giugno; i gestori pensavano al fine settimana tra 27 e 29, ma è molto più probabile che si vada a finire alla prima settimana di luglio.

Se per il bar non ci sono notizie confortanti, per l’arena cinema va anche peggio. Ieri, 19 giugno, mancava ancora il via libera per il montaggio della struttura, con l’ipotesi che l’ubicazione possa essere diversa rispetto agli anni scorsi. Il tratto solito del ‘canalone’, quello lato Mandracchio-Stamura, potrebbe non ricevere l’autorizzazione necessaria a causa di una serie di problemi tecnici. A quel punto l’unica alternativa valida sempre all’interno della Mole Vanvitelliana, ma con la necessità di un profondo intervento manutentivo, è il tratto dell’ex cantiere fermo da anni lato Porta Pia-Archi (entrando dal ponte di fronte a Porta Pia subito a sinistra). Da parecchi anni quel cantiere è chiuso, fermo e sigillato e non dovrebbe riprendere prima del prossimo anno.

Se per il Lazzabaretto i tempi stringono, proprio ieri stavano andando avanti le operazioni per montare il palco interno della Corte della Mole. La sera del 4 luglio lì si dovrebbe svolgere una serata speciale di musica da discoteca con un dj set.